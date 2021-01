HSV-Profi steht wieder auf: Kinsombis wilde Rutschpartie gegen Regensburg

Es gibt diese Tage, die im Nachhinein gern als Wendepunkt einer Saison bezeichnet werden. Beim HSV hoffen sie alle, dass David Kinsombi genau so einen Tag hinter sich hat. Beim 3:1 gegen Regensburg wurde er zur spielentscheidenden Figur.

Die Last, die von ihm abfiel, war zu erkennen, als er eigentlich nur hätte jubeln sollen. Nach 21 Minuten brachte Kinsombi den HSV in Führung, da riss er die Arme in die Höhe, doch sein Gesicht war gezeichnet von dieser Saison, die ihm bislang so schwer zu schaffen machte.

URL zum Kopieren Ulreich: Leitete mit seinem Abspiel den Gegentreffer zum 1:1 ein. Das war nicht gut, hielt dafür stark gegen Vrenezi (58.) und war auch sonst immer auf dem Posten. Note 3 WITTERS Foto: Vagnoman: Auch er sah vor dem 1:1 nicht gut aus. Dafür stimmte der Rest, auch wenn er im Spiel nach vorne sicher noch mehr Akzente setzen kann. Note 3,5 WITTERS Foto: Leistner: Hatte fast alles in der Abwehr im Griff. Ein weitestgehend sichererer und souveräner Auftritt. Note 3 WITTERS Foto: Ambrosius: Ging keinem Zweikampf aus dem Weg, haute sich in alles rein und blieb dabei fast immer der Sieger. Note 2 WITTERS Foto: Leibold: War an allen drei HSV-Toren beteiligt. Zwei bereitete er direkt vor. Note 2 WITTERS Foto: Heyer: Verteilte als defensiver Mittelfeldspieler die Bälle gut und verlor so gut wie nie den Überblick. Note 2 WITTERS Foto: Kinsombi: Ein Tor erzielt, einen weiteren Treffer vorbereitet. Sein bester Auftritt für den HSV in dieser Saison. Note 2 WITTERS Foto: 76. Jung: Wird wieder gebraucht. WITTERS Foto: Dudziak: Spielfreudig und viel unterwegs. Ein Auftritt, der zum Spiel passte. Die eine oder andere Situation nach vorne kann er allerdings noch besser lösen. Note 3 WITTERS Foto: 84. Hunt: Der ehemalige Kapitän trat noch ein paar Freistöße. WITTERS Foto: Kittel: Versuchte viel. Manches gelang ihm gut, manches weniger. Ein solider Auftritt. Note 3,5 WITTERS Foto: Jatta: Der beste Mann auf dem Platz. Marschierte die linke Seite rauf und runter und war nie für den Gegner in den Griff zu bekommen. Zur Belohnung gab es seinen Treffer zum 3:1. Note 1,5 WITTERS Foto: 90. Heil: Durfte sein Zweitligadebüt feiern. WITTERS Foto: Terodde: Diesmal nur ein Tor, dafür das wichtige zum 2:1. Hätte noch nachlegen können, das musste er diesmal aber nicht. Note 2,5 WITTERS Foto: 84. Wood: Der US-Boy blieb nach seiner Einwechselung ohne nennenswerte Aktion. WITTERS Foto:

Kinsombi nutzt beim HSV die Gunst der Stunde



Eine Erlösung für Kinsombi, der dann später auch noch Simon Teroddes 2:1 (39.) vorbereitete. Der Ex-Kieler machte aus den Verletzungen seiner Kollegen Klaus Gjasula und Amadou Onana eine Tugend und setzte ein klares Ausrufezeichen in der Mittelfeld-Zentrale. So macht Kinsombi wieder Spaß.

Geholfen haben dürfte ihm dabei ein Gespräch, dass er kürzlich mit seinem Trainer führte. „Wir haben gesprochen und eine klare Abmachung“, ließ Daniel Thioune wissen. „Ich fordere mehr ein. Und da geht auch noch deutlich mehr. Aber ich freue mich, wenn er so eine Leistung wie diesmal zeigt.“

Kinsombis Standprobleme nervten HSV-Trainer Thioune



Dabei hatte Kinsombi auch gegen Regensburg zunächst einen schweren Stand – weil er oft ausrutschte. Das fiel auch Thioune auf. „Wenn ein Spieler permanent auf dem Hintern sitzt, ärgert man sich als Trainer“, sagte er, sprach Kinsombi aber vom Verdacht einer falschen Schuhwahl frei: „Ich habe geguckt, er hatte lange Stollen drunter. Und in den entscheidenden Situationen ist er ja nicht weggerutscht.“

Das Standing des Mittelfeldspielers beim HSV hat sich nach diesem Auftritt weiter verbessert. Ein Aha-Erlebnis war der Jahresstart für Kinsombi in jedem Fall. Am nachhaltigen Wendepunkt wird er weiter arbeiten.