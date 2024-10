Emir Sahiti ist angekommen in der HSV-Familie – und in Hamburg. Beweis? Der 25-Jährige sagt „Moin!“, als er die MOPO trifft. Und er hat nun auch eine Bleibe gefunden: Sahiti zieht in die bisherige Wohnung von Mario Vuskovic – gemeinsam mit seiner zwei Monate alten Tochter und seiner Freundin, die weinen musste, als die Family erstmals in die Hansestadt kam. Aber das wird schon, versichert Sahiti, der Familienmensch ist und seine viel zu früh verstorbene Mutter immer an seiner Seite weiß. Im Gespräch mit der MOPO spricht Sahiti ganz offen über seine Familie, seine Mama, seinen Bruder – und Mario Vuskovic.