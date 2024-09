Ransford Königsdörffer kann wieder strahlen. Und er tut es selbst während des Interview-Termins mit der MOPO immer wieder – obwohl er auch über harte Zeiten spricht, über Rückschläge, von denen er vor seinem Vier-Tore-Traumstart in die Saison einige wegzustecken hatte. Der 23-Jährige sagt offen, wieso es zwischen ihm und Tim Walter nicht mehr passte und was er an Steffen Baumgart schätzt. Außerdem spricht der Stürmer über eine neue Stärke, Kritik an seiner Körperhaltung, über seinen Mentaltrainer, Davie Selke – und Kumpel Mario Vuskovic.