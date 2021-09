HSV-Profi in der Nations League: Gjasula krönt seine Traum-Woche in Albanien

Diese Reise hat sich fürs Erste gelohnt. Frisches Selbstvertrauen soll Klaus Gjasula mit Albaniens Nationalteam tanken, so hoffen sie es beim HSV. Beim 3:1 (2:1) in der Nations League gegen Kasachstan klappte das. Gjasula, der nach 54 Minuten eingewechselt wurde, hielt sich schadlos und spielt nun am Mittwoch mit seinem Land um den Aufstieg in die B-Liga.

Beim HSV lief es bislang nicht gut für den aus Paderborn gekommenen Gjasula. In Tirana aber krönte er eine für ihn richtig schöne Woche. Am Dienstag wurde der 30-Jährige zum zweiten Mal Vater, nun folgte sein achtes Länderspiel. Siegt Albanien auch am Mittwoch gegen Tabellenführer Belarus (gewann 2:0 gegen Litauen), würde es seine Gruppe als Sieger abschließen – und aufsteigen.

Gjasula und Albanien steigen bei Sieg gegen Belarus auf

Gut für den HSV: Gjasula verletzte sich am Sonntag nicht. Der Verein schielt bangen Blickes nach Tirana, denn für seinen momentan einzigen A-Nationalspieler steht eine Menge auf dem Spiel. Nach seiner Rückkehr aus dem als Corona-Risikoland deklarierten Albanien, muss er fünf Tage lang in häuslicher Quarantäne verbringen. Gjasula wird dem HSV deshalb am Sonntag im Heimspiel gegen Bochum fehlen. Nun hoffen alle, dass er zumindest gesund aus seiner Heimat zurückkehrt.