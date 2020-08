HSV-Profi fehlt im Volkspark: Was ist eigentlich mit Gideon Jung?

Am Dienstag fehlte von Gideon Jung am Volkspark jede Spur – allerdings aus guten Gründen. Der 25-Jährige, der seit dem 34. Spieltag der Vorsaison an einer Muskelverletzung im Oberschenkel laboriert, hat einen freien Tag bekommen.

Regeneration nach Tagen des individuellen Trainings. „Am Mittwoch wollen wir die Belastung bei ihm wieder hochfahren“, sagte HSV-Trainer Daniel Thioune (46), der auf eine Rückkehr des Defensivspezialisten hofft.

HSV-Profi fehlt: Was ist eigentlich mit Gideon Jung?

Mit Stephan Ambrosius (21) und Jonas David (20) stehen den Hamburgern aktuell nur zwei gesunde Innenverteidiger zur Verfügung. Am Freitag im Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck könnte Jung erstmals wieder mit von der Partie sein.

„Teilaktiv könnte er dabei sein, aber nicht voll“, erklärte Thioune. Ob er sein Comeback gibt, werden die nächsten Einheiten entscheiden. Das Warten auf Jung – es geht zunächst weiter.