HSV-Premiere für zwei Neue – aber kaum einer kann es sehen

Nach nur zwei Einheiten auf dem Platz steht an diesem Sonntag direkt das erste Testspiel der Saison-Vorbereitung für den HSV auf dem Programm. Zwei Sommer-Zugänge sollen dabei ihr Debüt im Trikot der Hamburger feiern. Allerdings: Viele Fans werden es zumindest live nicht sehen können.

Um 15 Uhr tritt der HSV am Sonntag auf der Sportanlage „Am Hubertushain“ gegen Landesligist FC Verden 04 an. Die 1300 Karten für das Spiel waren schnell verkauft. Wer keine Karte bekommen hat, wird von dem Auftritt zunächst auch nichts sehen können. Das Spiel wird weder im TV noch im Internet live übertragen. Dafür reichen die technischen Voraussetzungen vor Ort nicht. Erst einige Zeit nach dem Abpfiff wird es beim HSV eine Zusammenfassung der Partie als Video geben. Bei der MOPO werden Sie in HSV24 über das Spiel auf dem Laufenden gehalten.

Wer wird beim HSV alles dabei sein? Trainer Tim Walter will alle fitten Spieler mitnehmen und die meisten dann auch zum Einsatz kommen lassen. Die Sommer-Zugänge Immanuel Pherai (Braunschweig) und Levin Öztunali (Union Berlin) sollen ihr HSV-Debüt feiern. Guilherme Ramos (Bielefeld) wird hingegen noch nicht zum Einsatz kommen. Der neue Verteidiger aus Bielefeld ist zwar teilweise schon im Mannschaftstraining, nach einer Schulterverletzung aber noch nicht voll belastbar. Außerdem werden Bakery Jatta (Hüftprobleme), Laszlo Benés und Andras Nemeth (beide im Aufbau-Training) sowie die Nationalspieler Anssi Suhonen, Ludovit Reis, Ransford Königsdörffer und Valon Zumberi (alle Sonderurlaub) fehlen.

HSV spielt in Verden noch in seinen „alten“ Trikots

Auflaufen werden die HSV-Profis in Verden noch in den Trikots der zurückliegenden Saison. Die neue Kollektion für die anstehende Spielzeit soll erst später präsentiert werden. Die Premiere folgt aller Voraussicht nach dann bei einem der Testspiele des Österreich-Trainingslagers (6. bis 15. Juli).

Auch beim „The Weeknd“-Konzert ist der HSV dabei

Nach dem Spiel in Verden geht es für die Mannschaft zügig zurück nach Hamburg. Der Grund: Zahlreiche Spieler und Mitarbeiter wollen am Sonntagabend im Volksparkstadion beim Konzert von Weltstar „The Weeknd“ dabei sein.