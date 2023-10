Beim höchst dramatischen 1:1 des HSV bei Wehen Wiesbaden konnte kein Hamburger wirklich starke Leistungen zeigen. Für zwei HSV-Profis gab’s sogar die Note fünf. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: Muss den Ball vor dem 0:1 festhalten oder zur Seite abwehren. Ein bitterer Moment. Ansonsten war es ein ruhiges Spiel für ihn. Note 5

Van der Brempt: Setzte seine Power und sein Tempo vor allem im Spiel nach vorne ein. Das sorgte immer wieder für Gefahr. Mehr aber auch nicht. Note 3,5

Ramos: Sorgte für die einzige Parade von Heuer Fernandes in der ersten Halbzeit. Räumte vor allem in der Luft fast alles ab. Kämpferisch in den meisten Szenen top. Note 3

Hadzikadunic: Wurde vom Gegner nicht wirklich gefordert. Nahm das zum Anlass, um sich aus dem Spiel weitestgehend rauszuhalten. Verließ am Ende trotzdem leicht angeschlagen den Platz. Note 4

79. Németh: Vergab eine Riesenchance zum Sieg in der Nachspielzeit (90.+5). –

Muheim: Hätte im ersten Durchgang aus der Distanz treffen können. Das gelang nicht. Er holte es nach der Pause mit dem Treffer zum 1:1 nach. Note 3

Meffert: Da er in der Defensive nicht wirklich ausgelastet war, schaltete er sich häufig in das Offensiv-Spiel mit ein. Große Akzente konnte er da aber nicht setzen. Note 4

79. Dompé: Bekam noch ein paar Einsatzminuten. –

Reis: Sofort wach und präsent auf dem Platz. Verteilte zunächst gut die Bälle und war entschlossen in den Zweikämpfen. Baute nach der Pause etwas ab. Note 3,5

Bénes: Wie Reis zunächst ein großer Aktivposten. Suchte immer wieder den Abschluss aus der Distanz. Hatte Pech mit einem Lattentreffer (35.). Vergab per Elfmeter in der Nachspielzeit das 2:1. Bitter! Note 4,5

Jatta: Begann wie zuletzt gegen Düsseldorf sehr aktiv. Immer wieder ging es über seine Seite nach vorne – allerdings erneut ohne den entsprechenden Ertrag. Note 4

74. Pherai: Brachte noch mal frischen Wind auf dem Flügel. –

Öztunali: Seine meisten Pässe kamen an. Für wirklich Gefahr konnte er vor dem Tor der Wiesbadener allerdings nicht sorgen. Da geht noch deutlich mehr. Note 4

54. Königsdörffer: Traf direkt nach seiner Einwechslung, stand dabei allerdings auch im Abseits. Der Einsatz stimmte, das Selbstvertrauen ist zurzeit jedoch überschaubar. Note 4

Glatzel: Das war nicht sein Spiel. Wie gegen Düsseldorf mit kaum guten Szenen. Note 5