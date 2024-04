Beim wilden 2:2 des HSV beim 1. FC Magdeburg gab es Licht und Schatten in den Reihen der Hamburger. Während sich drei Profis eine Zwei verdienten, gab es auch zwei Fünfen zu vergeben. Hier gibt’s alle MOPO-Noten im Überblick.

Beim wilden 2:2 des HSV beim 1. FC Magdeburg gab es Licht und Schatten in den Reihen der Hamburger. Während sich drei Profis eine Zwei verdienten, gab es auch zwei Fünfen für die HSV-Akteure. Hier gibt’s alle MOPO-Noten im Überblick.

Raab: Verursachte den zweiten Elfmeter. Das muss er in der Szene ganz klar anders lösen. Machte sich damit eine ansonsten ordentliche Leistung kaputt. Note 4,5

Reis: Nahm zunächst wenig am Spiel teil und war eher als Mitläufer unterwegs. Beim zweiten Strafstoß unglücklich dabei. Kämpfte sich dann Stück für Stück in die Partie und war am Ende entscheidend beteiligt, dass es noch für einen Punkt reichte. Note 3

Ramos: Durfte erstmals unter Baumgart in der Startelf ran und spielte sich mit seinem Platzverweis direkt wieder raus. Note 5

Schonlau: Begann etwas wacklig. Strahlte damit zunächst nicht die gewohnte Sicherheit aus. Steigerte sich dann aber enorm und präsentierte sich als echter Anführer. Gab in der zweiten Halbzeit nicht nur mit seinem Tor das Signal zur Aufholjagd. Note 2

Muheim: Leistete sich einige Fehlpässe und sorgte damit auch für Gefahr vor dem eigenen Tor. In der Offensive gab es diesmal nur wenige gute Szenen von ihm. Note 3,5

Meffert: Lieferte im defensiven Mittelfeld einen soliden Job ab. Viel wichtiger war am Ende allerdings sein Tor, das dem HSV immerhin noch einen Punkt brachte. Note 2,5

Bénes: In der ersten Halbzeit wollte offensiv noch nicht so viel gelingen. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Gab richtig Gas und war an vielen guten Szenen beteiligt. Hatte erneut Pech mit einem Lattentreffer. Note 2,5

Pherai: Versuchte direkt in der Offensive Akzente zu setzen. Das gelang nur selten, weil zu viele Bälle beim Gegner landeten. Musste dann aus taktischen Gründen früh wieder vom Platz. Note 3,5

30. Ambrosius: Behielt nicht in jeder Szene den Überblick, machte aber auch keine entscheidenden Fehler. Note 3,5

Jatta: Sorgte dafür, dass es über die rechte Seite immer mal wieder nach vorne ging. Konnte letztlich aus seinen Szenen aber zu wenig machen. Note 4

61. Dompé: Nach seiner Einwechslung eine Bereicherung für die Offensive. –

Németh: Gab bereits nach wenigen Sekunden den ersten Torschuss ab. Es blieb sein einziger. Machte ein paar Bälle ordentlich fest, strahlte unterm Strich für einen Stürmer aber erneut zu wenig Torgefahr aus. Note 5

61. Glatzel: Machte bei seinem Comeback viel Wirbel im Angriff. –

Königsdörffer: Arbeitete nach hinten und vorne viel. Auf dem Weg zum Tor muss er letztlich aber noch mehr aus seinen Möglichkeiten machen. Note 4

84. Okugawa: Kam für die Schlussoffensive. –