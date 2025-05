Was für ein Auftritt im Volksparkstadion! Mit einem 6:1 (3:1) gegen den SSV Ulm stürmt der HSV in die Erste Liga. Überzeugend war dabei nicht nur der Auftritt der Offensivspieler. Auch in der Abwehr und im HSV-Tor wurde geglänzt. Die MOPO-Noten für die HSV-Profis im Überblick.