Bei der 1:2-Pleite des HSV gegen den VfL Osnabrück kam kein Hamburger an seine Normalform heran. Für gleich sieben Profis reichte es sogar nur zu einer Fünf! Hier gibt’s die MOPO-Noten im Überblick.

Raab: Bei den Gegentoren ohne Chance, ansonsten so gut wie gar nicht gefordert. Note 4

Van der Bempt: Verursachte den Elfmeter, der zum 1:2 führte. Im Spiel nach vorne ohne Zug. Note 5

Hadzikadunic: Löste die meisten Situationen solide, mehr aber auch nicht. Note 4

Schonlau: Nicht so stabil wie zuletzt gegen Elversberg, große Fehler waren aber auch nicht dabei. Note 4

Katterbach: Hatte mit Conteh einen unangenehmen Gegenspieler und auf seiner Seite immer wieder Probleme. Note 5

90. Öztunali: Konnte nichts mehr bewirken. –

Meffert: In den meisten Szenen ordentlich, hielt sich allerdings auch meist nur im Hintergrund auf. Note 4

81. Suhonen: In der Schlussphase oft am Ball, aber ohne den entscheidenden Impuls. –

Reis: Ging kaum einem Zweikampf aus dem Weg. Sah wegen Meckerns die Gelbe Karte. Hätte vor dem ersten Gegentor besser eingreifen können. In der Offensive gab es von ihm zu wenig Akzente. Note 5

58. Poreba: Ein paar ordentliche Ansätze waren dabei. Mehr nicht. Note 4

Pherai: Offensiv der auffälligste und aktivste Spieler auf dem Platz. Holte letztlich aber auch nur den Elfmeter zum 1:1 raus. Das reicht unterm Strich nicht. Note 5

Jatta: Er hatte in der Offensive mal wieder zahlreiche Szenen, was er allerdings daraus machte, war in den meisten Fällen viel zu wenig. Note 5

81. Németh: Fiel nicht groß auf. –

Königsdörffer: Für neues Selbstvertrauen hat sein Siegtreffer gegen Elversberg nicht gesorgt. Oft unglücklich, ließ die Chance zum 2:1 ungenutzt. Note 5

58. Dompé: Fiel vor allem durch eine peinliche Schwalbe auf. Note 5

Glatzel: Traf per Elfmeter zum 1:1, nahm ansonsten nur bedingt am Spiel teil. Note 4