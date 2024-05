Im letzten Saisonspiel des HSV gegen den 1. FC Nürnberg (4:1) mischten sich gute und nicht ganz so gute Leistungen im Team der Hamburger. Ein Akteur ragte aber heraus – und bekam eine glatte Eins. Hier gibt’s die MOPO-Noten im Überblick.

Raab: Mit einem Gegentreffer (an dem er schuldlos war) verabschiedete er sich aus der Saison, in der er zur Nummer eins wurde. Wenn nichts Unerwartetes geschieht, dürfte er die neue Serie auch wieder als Stammkeeper eröffnen. Note 3

Reis: Hatte defensiv erkennbare Schwächen, wie vor dem Nürnberger Ausgleich. Nach vorn aber kurbelte er kräftig an – so, macht er es am liebsten, dort liegt auch sein größter Wert für diese Mannschaft. Offen, ob er das zur neuen Serie weiterhin unter Beweis stellen kann. Note 3

Ambrosius: Aufgrund der Verletzungen seiner Abwehr-Kollegen Schonlau und Hadzikadunic durfte er noch mal ran. Voraussichtlich war es sein Abschiedsspiel, der Vertrag des Wilhelmsburgers läuft aus. Was er bot, war auch diesmal rustikal aber ordentlich. Note 3

76. Heyer: Machte es ordentlich. –

Ramos: Robust, manchmal wild und etwas ungestüm – aber mit starker Zweikampfquote. Eine typische Partie der Marke Ramos. Note 2,5

Muheim: Im vorläufigen 38 Mann starken EM-Aufgebot der Schweizer fehlt er. Gegen Nürnberg – insbesondere bei der Vorarbeit zum 3:1 – verdeutlichte er, dass er daran arbeitet, demnächst mal dabei zu sein. Note 3

85. Katterbach: War noch zehnmal am Ball. –

Meffert: Zuverlässig und ballsicher wie zumeist in dieser Saison. Note 3

Poreba: Ob er bleibt, ist längst noch nicht klar. Dass er dem HSV auch zur neuen Serie gut zu Gesicht stünde, verdeutlichte der Pole nicht nur wegen seines Treffers zum 2:1. Note 2,5

58. Pherai: Kam als Joker, stach aber nicht so richtig. Note 4

Bénes: Die große Show des Zauberers blieb bei seinem vermutlich letzten HSV-Auftritt aus. So fehlte am Ende des i-Tüpfelchen unter seine sehr starke Saison. Note 3,5

Königsdörffer: Sorgte mit einigen Tempoläufen für Aufsehen, kam vor dem Tor aber nicht entscheidend zur Geltung. Note 3,5

58. Jatta: Beendete eine für ihn durchschnittliche Saison mit einer durchschnittlichen Leistung. Note 3,5

Glatzel: Ein Abschluss zum Genießen! Sicherte sich mit drei Treffern zusammen mit Tzolis (Düsseldorf) und Tabakovic (Hertha) die Torjägerkanone der Liga. Inständig hoffen sie nun im Volkspark, dass der Angreifer auch diesmal auf seine Ausstiegsklausel verzichtet. Note 1

Dompé: Diesmal mit einer geringeren Anzahl an Schnörkeln aber auch weniger Zielgenauigkeit im Abschluss. Note 4

76. Suhonen: Fiel nicht mehr groß auf. –