Der HSV hat die Englische Woche siegreich beendet und den 1. FC Magdeburg souverän mit 2:0 geschlagen. Vor allem ein Offensiv-Duo überragt. Hier gibt’s alle MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: In der ersten Halbzeit auch mal etwas unsicher, doch das ohne Folgen. Hielt am Ende bereits zum sechsten Mal in dieser Saison seinen Kasten sauber. Note 3

Mikelbrencis: Sein bislang bester Auftritt im HSV-Trikot. Hatte auf seiner Seite fast alles im Griff. Starke Rettungsaktion gegen Schuler (54.). Note 2,5

Ambrosius: Konzentrierte sich diesmal vor allem auf die Abwehrarbeit und lieferte dabei einen sehr ordentlichen Job ab. Note 3

Hadzikadunic: Wie Ambrosius sicher, stabil und ruhig unterwegs. Note 3

Muheim: Defensiv ohne Probleme. Verteilte die Bälle gut – ohne dabei diesmal selbst die großen Akzente in der Offensive zu setzen. Note 3

Meffert: Führte die Mannschaft als Kapitän auf dem Platz. Sehr Passsicher. Note 3

90. Krahn: Musste sich mit ein paar Sekunden Einsatzzeit begnügen.

Bénes: Stellte mit seinem siebten Saisontor die Weichen frühzeitig auf Sieg. Auch an der Entstehung des zweiten Treffers beteiligt. Sehr präsent auf dem Platz. Note 2

90. Heyer: Erlebte wie Krahn immerhin den Abpfiff auf dem Platz.

Pherai: Bereitete den Treffer zum 1:0 mit vor. Ansonsten trat er in der Offensive diesmal nur selten in Erscheinung. Note 3,5

59. Poreba: Knüpfte an seinen ordentlichen Auftritt beim Pokal-Spiel in Bielefeld an. Note 3

Jatta: Nach hinten und vorne immer wieder im gleichen Tempo unterwegs. Leitete das 1:0 mit ein und traf zum 2:0 dann auch noch selbst. Note 2

Königsdörffer: Sehr bemüht. Der Einsatz stimmte. Der Ertrag lässt allerdings weiter auf sich warten. Muss mehr aus seinen Möglichkeiten machen. Note 4

59. Dompé: Hatte Bock auf das Spiel, das sah man direkt. Brachte viel Schwung. Schöne Vorlage zum 2:0. Note 2,5

Glatzel: War überall auf dem Platz zu finden. Top-Einsatz. Seine drei Torschüssen führte immerhin zu einer Torvorlage (1:0). Note 3

84. Németh: Hätte er nach Jattas Vorlage schneller geschaltet, hätte er noch einen Torschuss sammeln können.