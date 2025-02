Geführt, zurückgelegen und am Ende die Punkte geteilt. Der HSV bleibt unter Trainer Merlin Polzin ungeschlagen, verpasste beim 2:2 (1:0) gegen Hannover 96 aber den nächsten Dreier. In der Tabelle büßten die Hamburger Platz eins zwar ein (neuer Spitzenreiter ist der 1. FC Köln), sind als Zweiter aber weiter auf Aufstiegskurs. Wer gegen Hannover überzeugte und wer nicht, das lesen Sie in der MOPO-Einzelkritik: