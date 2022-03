HSV-Nationalspieler: Vagnoman siegt, Suhonen trifft, Alidou feiert Debüt

So hatten sie sich das vorgestellt. Mit großen Ambitionen reisten Josha Vagnoman und Faride Alidou zur deutschen U21 – und gleich der erste Auftritt wurde für die beiden Hamburger zum Erfolg. Beim 4:0 in Aachen gegen Lettland stand Vagnoman in der Startelf, Alidou feierte nach 62 Minuten sein Debüt.

Der Mainzer Jonathan Burkardt (25./43.), Frankfurts Ansgar Knauff (26.) und Bayern-Talent Malik Tillman (75.) erzielten die Tore für das DFB-Team, das die Tabellenführung in seiner EM-Quali-Gruppe ausbaute. Dienstag geht es zu Verfolger Israel.

Vuskovic und Reis spielen jeweils 0:0

Keine Tore fielen bei zwei anderen Quali-Spielen mit HSV-Beteiligung. Mario Vuskovic spielte durch, behauptete durch das 0:0 mit Kroatien gegen Österreich die Tabellenführung und hat weiterhin gute Aussichten, als Gruppensieger die EM-Endrunde im Sommer 2023 in Polen zu erreichen. Ludovit Reis (ebenfalls 90 Minuten im Einsatz) und die Niederländer bleiben nach dem 0:0 in Bulgarien in ihrer Gruppe Zweiter.

Ein persönliches Erfolgserlebnis feierte Anssi Suhonen. Beim 1:2 der finnischen U21 im Test in Rumänien traf er zur Führung (41.).