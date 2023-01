Es dürfte ihm ziemlich schnell klar geworden sein, dass sich etwas verändert hat. Tom Sanne lebt jetzt in einer anderen Fußball-Welt als zuvor. Beim Montags-Training des HSV waren die Augen der Fans auf ihn gerichtet. Nach der Einheit wurde der Angreifer um Selfies gebeten, auch das ist neu für ihn. So läuft das, wenn man mit 18 Jahren plötzlich und unerwartet sein erstes Profi-Tor erzielt und danach in aller Munde ist. Eine erste Entscheidung über seine Zukunft ist jetzt bereits gefallen.

Es dürfte ihm ziemlich schnell klar geworden sein, dass sich etwas verändert hat. Tom Sanne lebt jetzt in einer anderen Fußball-Welt als zuvor. Beim Montags-Training des HSV waren die Augen der Fans auf ihn gerichtet. Nach der Einheit wurde der Angreifer um Selfies gebeten, auch das ist neu für ihn. So läuft das, wenn man mit 18 Jahren plötzlich und unerwartet sein erstes Profi-Tor erzielt und danach in aller Munde ist. Eine erste Entscheidung über seine Zukunft ist jetzt bereits gefallen.

Sannes schöne neue Welt. Am Sonntag hatte der U19-Nationalspieler nur 60 Sekunden nach seiner Einwechselung zum 2:3 gegen Magdeburg getroffen. Ein besonderes Tor, natürlich geschmälert durch die Niederlage. Der Treffer aber bleibt. Und er macht Sanne in diesen schwierigeren HSV-Zeiten (vier sieglose Pflichtspiele in Folge) zu einem der Mutmacher.

HSV: Tom Sanne soll zunächst bei den Profis trainieren

Klar ist: Sanne bleibt nun erst mal bei den Profis. Definitiv in dieser Woche, aller Voraussicht nach auch zumindest bis zur WM-Winterpause, die Mitte November beginnt. Weil er eine Gabe hat, die ihn in jedem Fall für weitere Kurzeinsätze prädestiniert.

Seine Effizienz hat der Niendorfer bereits zum zweiten Mal nachgewiesen. Seinem Tor im Test gegen die Dänen von Nordsjælland (2:2) vor wenigen Wochen folgte nun der erste Pflichtspieltreffer. Sanne ist definitiv zu gebrauchen, wenn ein Strafraumstürmer gefragt ist, der Flanken verwertet – da herrscht beim HSV neben Robert Glatzel fast gähnende Leere. Sanne kann dieses Vakuum ausfüllen. Vielleicht auch schon wieder am Sonntag, in Paderborn.