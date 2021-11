Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) soll der nächste Dreier her. Nach dem begeisternden 4:1 gegen Regensburg will der HSV zum Jahresende hin weiter Fahrt aufnehmen und sich ganz dicht an die Aufstiegsränge heranschießen. Doch Vorsicht ist geboten: Gegen Schlusslicht Ingolstadt müssen die Hamburger gleich zwei Serien knacken, um in der Liga auf die Überholspur abzubiegen.

Der Name Ingolstadt ist im Volkspark vornehmlich mit Frustgefühlen verbunden. Drei Mal empfing der HSV die Donaustädter bislang – noch nie konnte er gewinnen. In den beiden gemeinsamen Bundesliga-Jahren (2017/16 und 2016/17) trennte man sich jeweils 1:1.

Noch schlimmer wurde es in Liga zwei. Da gab es nur eine Partie im Volkspark, die aber ging mächtig in die Hose. Das 0:3 Anfang Mai 2019 war eine der entscheidenden Pleiten auf dem Weg zum verpassten HSV-Aufstieg. Ingolstadt stieg dann wenig später übrigens ab …

HSV tut sich gegen Tabellen-Letzte seit längerem schwer

Ein Sieg gegen den FCI, dann würde der HSV die schaurige Serie beenden. Und nicht nur diese: Auch gegen Kellerkinder der Liga tut sich der HSV seit einem Jahr sehr schwer. Die bislang letzten Duelle: das desaströse 2:3 im Februar in Würzburg und in dieser Saison das glückliche Last-Minute-1:1 in Aue. Zuletzt besiegte der HSV einen Tabellenletzten im Oktober 2020 (3:1 gegen Würzburg im Volkspark). Auch diese Serie muss jetzt geknackt werden, will der HSV seinen Weg Richtung Spitze fortsetzen.