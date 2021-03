HSV-Legenden: So tippen Olic, van der Vaart und Barbarez das Derby

Derby-Time am Millerntor. Der HSV will heute mit einem Sieg beim FC St. Pauli zurück in die Erfolgsspur beim Kampf um den Aufstieg finden und auch ein klares Zeichen beim Blick auf die Machtverhältnisse in der Stadt setzen. Wer ist Favorit? Wer hat mehr Druck? Wer gewinnt? In der MOPO sprechen die HSV-Legenden Sergej Barbarez, Rafael van der Vaart und Ivica Olic. Alle setzen auf einen HSV-Sieg am Millerntor.

Barbarez hat mit Dortmund gegen Schalke gespielt, als HSV-Profi hat er viele Nord-Derbys gegen Werder Bremen erlebt, auch bei einem Stadtderby gegen St. Pauli war er in Hamburg dabei.



„Derby ist Derby. Da gibt es keinen Favoriten. Der Tabellenstand ist egal“, sagt der 49-Jährige, der die Stimmung im Vorfeld eines Derbys als „elektrisierend“ bezeichnet. „Diese Spiele sind einfach besonders. Da wird eine Extra-Energie freigesetzt. Jede Mannschaft hat richtig Bock zu gewinnen und in der Stadt ein bisschen die Oberhand zu haben.“

Der Tabellenplatz ist für HSV-Legende Sergej Barbarez beim Derby egal



Sergej Barbarez (hier im Zweikampf gegen Holger Stanislawski) hat mit dem HSV gegen St. Pauli schon gespielt, gewonnen und auch getroffen. WITTERS Foto:

Die Chancen heute stehen für Barbarez bei 50:50. Er tippt trotzdem auf einen HSV-Sieg. Die Ergebnisse in den vergangenen Wochen spielen für ihn nur eine Nebenrolle. Er sagt: „Pauli hat gerade einen kleinen Lauf und der HSV steht wegen der Tabellensituation vielleicht ein bisschen mehr unter Druck. Ohne Druck kann man aber ohnehin kein Fußball spielen. Der HSV kann mit einem Sieg jetzt wieder vieles verändern.“

HSV-Legende Rafael ban der Vaart: Vollgas geben und das Spiel genießen

Für van der Vaart steht der HSV im Derby sogar „unheimlich unter Druck“, weil zuletzt einfach zu viele Spiele nicht gewonnen wurden. Auf das Spiel am Montag guckt der Ex-Kapitän trotzdem optimistisch.



„Ein Derby ist ein Spiel, bei dem es eigentlich egal ist, ob beide Mannschaften oben oder unten stehen. Das ist immer ein Highlight. Ich denke, der HSV gewinnt 3:1“, sagt van der Vaart, der mit Sevilla, Madrid und Tottenham einige Stadtderbys erlebt hat.



Sein Tipp an die HSV-Profis: „Natürlich ist Druck da. Aber das gehört dazu. Deswegen sind wir alle Fußballer geworden. Auf dem Platz müssen die Jungs das jetzt aber mal loslassen. Sie müssen das Spiel genießen und einfach Vollgas geben.“

Ivica Olic sieht mehr Qualität beim HSV und tipp auf ein 3:2



Wie blickt Olic auf das Derby? Der Ex-Stürmer und Publikumsliebling verfolgt die Zweite Liga genau. Die jüngsten HSV-Auftritte haben ihm nicht gefallen. „Ich hoffe, dass es gerade nur eine schwache Phase ist und der HSV das Derby gewinnt. Das wäre sehr wichtig, man sieht ja wie eng es oben in der Tabelle ist“, sagt Olic, für den St. Pauli zwar weniger unter Druck steht, aber deswegen auch nicht im Vorteil ist.



„Ein großer Nachteil bei solchen Spielen ist, dass es keine Fans gibt. Am Ende muss sich die Qualität auf dem Platz durchsetzen.“ Olic sieht beim HSV mehr Qualität. Entsprechend lautet dann auch sein Ergebnis-Tipp. „Pauli schießt Tore, das haben wir fast jede Woche gesehen. Aber das macht der HSV auch. Ich sage, der HSV gewinnt das Derby 3:2.“