Während der Großteil der HSV-Profis dieser Tage den wohlverdienten Urlaub genießt, laufen im Hintergrund die Planungen auf Hochtouren. Möglichst in dieser Woche noch soll das Trainingslager für den Sommer festgezurrt werden. Kurios: Während die Hamburger noch bis zum 18. Juni frei haben, startet ein Liga-Konkurrent noch diese Woche wieder in die Vorbereitung.

Greuther Fürth, frisch aus der Bundesliga abgestiegen, nimmt am Sonntag das Training auf. Das Kleeblatt will unter dem neuen Trainer Marc Schneider keine Zeit verlieren, um den direkten Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen.

HSV-Trainingsstart ist am 18. Juni

Auch der SC Paderborn (nächsten Montag), Hannover 96 und Hansa Rostock (beide Mittwoch in einer Woche) starten zeitnah in die Vorbereitung. Von allen Zweitligisten haben die Hamburger die „längste“ kurze Sommerpause.

Kein Wunder: Insgesamt 41 Pflichtspiele stecken den HSV-Profis wegen des Erreichens des Pokal-Halbfinales und der Relegation in den Knochen, bei Fürth waren es beispielsweise nur 35. Deshalb war es den Hamburger Bossen besonders wichtig, den Profis wenigstens drei Wochen Urlaub zu ermöglich. Jedenfalls denen, die nicht noch diese Woche auf Länderspielreisen sind.