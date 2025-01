Das 5:0 gegen Fürth war der perfekte Abschluss für 2024, großes Lob für den Coach die logische und verdiente Konsequenz. Denn die Maßnahmen von Merlin Polzin saßen. Schon in Belek muss der Trainer jetzt aber wieder liefern, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke – auch in Erinnerung an das letzte HSV-Camp unter Steffen Baumgart.