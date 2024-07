Seit 2020 hat der HSV sein Auftaktspiel in der zweiten Liga immer gewonnen. Großen Anteil daran hatten die jeweiligen Stürmer der Spiele – Robert Glatzel mit insgesamt fünf Treffern in den letzten drei Jahren. Nun droht Glatzel sein Lieblingsspieltag zu verpassen und auch für Neuzugang Davie Selke kommt der Hammer-Auftakt in Köln wohl noch zu früh. Der Auftaktsieg wirkt in Gefahr und muss zugleich verkraftbar sein, um eine größere Gefahr abzuwenden.