Es gab sie in der Vergangenheit zuhauf. Spiele, bei denen die Profis des HSV nicht frei im Kopf waren. In denen sie Gegner unterschätzten, in denen Blockaden sie lähmten. Dahingehend hätte es am Sonntag gegen Rostock ausreichend Gründe für eine allgemeine Verunsicherung gegeben. Die Debatte um Bakery Jatta, der Wechselwirbel um Faride Alidou, die unnötige Niederlage von Hannover. Nichts aber konnte den HSV diesmal negativ beeinflussen.