Wer aufsteigen will, muss nicht zwingend überzeugend Spiele gewinnen, sondern einfach nur gewinnen. Merlin Polzin hat es beim HSV geschafft, Ergebnisse zu holen, ohne dabei jede Woche eine Topleistung abzurufen. Klar sollte der HSV in Regensburg, beim Tabellenletzten, gewinnen, aber in den vergangenen Jahren hätten die Rothosen vermutlich einen Punkt aus den beiden Spielen in Münster und Regensburg geholt, jetzt waren es vier. Polzin macht vieles richtig. Doch jetzt steht der junge Cheftrainer vor einer entscheidenden Weggabelung.