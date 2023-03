Darmstadt: verloren! Heidenheim: auch nicht gewonnen! DIE große Chance für den HSV, auf der Pole Position in die letzten zehn Saisonspiele zu starten. Tja, und wie nicht wenige, die es mit den Hamburgern halten, vorab schon befürchtet hatten: Diese Chance wurde zünftig versemmelt …

Der HSV hat beim 2:4 in Karlsruhe ein erschreckendes Bild abgegeben und den Sprung an die Zweitliga-Tabellenspitze verpasst. Grund zur Sorge? Ja, kommentiert Lars Albrecht, stellvertretender Sportchef der MOPO.

Darmstadt: verloren! Heidenheim: auch nicht gewonnen! DIE große Chance für den HSV, auf der Pole Position in die letzten zehn Saisonspiele zu starten. Tja, und wie nicht wenige, die es mit den Hamburgern halten, vorab schon befürchtet hatten: Diese Chance wurde zünftig versemmelt …

Ein unwürdiger Auftritt des HSV in Karlsruhe

Und nicht nur das. Der Auftritt des HSV in Karlsruhe war zumindest in der ersten Halbzeit eines Zweitliga-Spitzenteams unwürdig. Nun ist es grundsätzlich kein Drama, mal ein Spiel zu verlieren. Die Art und Weise lässt viele Anhänger aber schon von der fünften Version der Aufstiegs-Flatter zittern.

Trotz der bislang so starken Saison, der hervorragenden Punkteausbeute und der Euphorie im Verein ist sie (wieder) da, die Angst vor dem nächsten Bundesliga-Anlauf, der am Ende doch wieder schief geht.

Dass Tim Walter Nerven gezeigt hat und sein Team dadurch im nächsten Spiel nicht gewohnt emotional von der Bank aus coachen kann, ist da sicherlich nicht hilfreich. In der Woche vor dem so wichtigen Kiel-Kick wird es nun seine Aufgabe, sein Team wieder in die Spur zu bringen und die Aufstiegs-Flatter aus dem Volkspark zu vertreiben.