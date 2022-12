Auf ihn kommt es am Sonntag (13.30 Uhr, live bei Sky) an. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes will den Kasten gegen Werder Bremen sauber halten, wie schon beim 2:0 im Hinspiel. Vor dem Nachbarschaftsduell im Volkspark bat die MOPO den 29-Jährigen, der in seiner Karriere schon so manchen Klassiker spielen durfte, zum großen Derby-A bis -Z.

Auf ihn kommt es am Sonntag (13.30 Uhr, live bei Sky) an. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes will den Kasten gegen Werder Bremen sauber halten, wie schon beim 2:0 im Hinspiel. Vor dem Nachbarschaftsduell im Volkspark bat die MOPO den 29-Jährigen, der in seiner Karriere schon so manchen Klassiker spielen durfte, zum großen Derby-A bis -Z.

Auswärtssieg: Unser 2:0 im Hinspiel in Bremen war sehr besonders. Weil wir nicht nur gut gespielt haben, sondern auch vor Ort mit unseren Fans feiern konnten. Ein tolles Erlebnis.

Bremen: Mit unserem nächsten Gegner verbindet mich noch eine weitere schöne Erinnerung: Gegen Werder habe ich im Oktober 2016 mein Bundesligadebüt gefeiert, wir spielten mit Darmstadt 2:2.

Choreo: Beim Derby ist die Stimmung noch etwas heißer. Das spürt man sofort. So wird es auch am Sonntag sein. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es ein gelungener Tag wird.

Derby-Premiere: Meine ersten richtig großen Derbys als Profi waren mit Osnabrück in Münster und Bielefeld. Für die Region sind das sehr wichtige Spiele. Ich habe schnell gemerkt, was diese Duelle für die Fans bedeuten.

HSV-Keeper: Das ist anders in einer Derby-Woche

Ehrgeiz: Der ist natürlich groß. In so einer Derby-Woche ist alles etwas anders. Beispielsweise Medientermine, denn es sind etwas mehr (lacht). Aber in den 90 Minuten wollen wir dann trotzdem einen kühlen Kopf bewahren und unser Spiel durchziehen.

Favorit: Einen richtigen Lieblingsverein hatte ich früher als Kind nicht. Ich war öfter in Bochum oder Dortmund. Aber wenn Derbys anstanden, waren das damals für mich eher noch normale Spieltage. Das Feeling dafür kam erst später, als ich Profi wurde.

Geschichte: Was nur Wenige wissen: Ich bin sogar selbst ein Derby-Torschütze! 2009 habe ich als Torwart für Bochums U17 in der Junioren-Bundesliga gegen Troisdorf getroffen – und das auch noch entscheidend zum 4:3.

Heuer Fernandes spielte schon mehrere große Derbys

Highlights: Ich durfte mehrere große Derby-Siege miterleben. Wir haben mit Darmstadt 1:0 gegen Frankfurt gewonnen, 2014 auch mit Bielefeld in Osnabrück. Unser 2:0 mit dem HSV in Bremen war natürlich auch sehr speziell und auch zuletzt der Sieg gegen St. Pauli.

Igitt: Die Niederlagen der vergangenen Jahre gegen St. Pauli waren nicht so leicht zu verkraften. Das war schon sehr enttäuschend. Zum Glück haben wir ja durch das 2:1 im Januar den Spieß wieder umgedreht.

Jatta: Unser Siegtorschütze gegen St. Pauli! Baka ist ein überragender Mensch und ein toller Spieler. Er ist sehr unangenehm für den Gegner, reißt immer wieder Löcher – hoffentlich auch am Sonntag.

An dieses Spiel erinnert sich HSV-Keeper Heuer Fernandes ungern

Klatsche: Ich erinnere mich an ein 0:4 mit Osnabrück zu Hause gegen Bielefeld, 2015 war das. Das war nicht schön.

Langendreer: Das liegt im Osten Bochums und ich habe dort in der Jugend für zwei Vereine gespielt. Die Derbys mit „Holz“ gegen 04 waren immer besonders, weil ich bei 04 viele Freunde hatte. Wir gingen auf dieselbe Schule. Da gab es in den Spielen den einen oder anderen Spruch (lacht).

Mittagessen: Ich esse vor Spielen immer das Gleiche: Nudeln mit Tomatensauce. Auch am Sonntag. Ob ich das gern esse, sei dahingestellt, aber ich weiß, dass es mir gut tut.

Stadt-Duell oder Nord-Derby – was fühlt sich besser an?

Nachbarschaft: Das Stadt-Derby gegen St. Pauli ist schon etwas sehr Besonderes, sowas gibt es in Deutschland nicht so oft. Aber die Spiele gegen Werder sind genauso emotional.

Osnabrück: Eine ganz tolle Erinnerung: 2014 siegten wir mit dem VfL auf der „Alm“ in Bielefeld 2:1, es war der erste Osnabrücker Derby-Sieg dort nach fast 30 Jahren. Das hat uns damals sehr viel bedeutet.

Parade: Da fällt mir sofort unser Hinspiel in Bremen ein. Ich denke, dass ich meiner Mannschaft mit der einen oder anderen Aktion helfen konnte. Doch dafür bin ich ja auch da.

Aufstieg? Heuer Fernandes hat nichts dagegen …

Qualität: Bislang habe ich vor allem Derbys in der Zweiten und Dritten Liga gespielt. Es könnte also gern noch etwas höher gehen, wir würden uns dagegen nicht wehren (schmunzelt).

Rivalität: Es gibt keinen Stürmer, vor dem ich Angst habe oder gegen den ich besonders ungern spiele. Ab und zu flachst man sich mal mit früheren Kollegen vor Spielen, aber das gehört dazu.

Spielweise: Wir werden da nichts ändern, nur weil es ein Derby ist. Ich werde sicherlich wieder stark in den Spielaufbau eingebunden und oft am Ball sein. Auch gegen Werder bleiben wir unserem Credo treu.

Erst mit 13 Jahren wurde Heuer Fernandes Torwart

Tore: In der Jugend habe ich einige geschossen, auch in Derbys. Ich bin ja auch erst mit 13 Jahren ins Tor gewechselt.

Ultras: Vor der Saison haben wir uns mit ihnen am Trainingsplatz ausgetauscht. Sie haben uns angepeitscht, viel Erfolg gewünscht und uns erklärt, wie wichtig speziell die Derbys gegen St. Pauli oder Werder sind.

Volkspark: 25.000 Fans sind am Sonntag da, das wollen wir in jedem Fall nutzen. Es sind unsere Fans. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen und zeigen, warum wir in dieser Saison zu Hause noch unbesiegt sind.

Wunsch-Derby: Irgendwann ein Hamburger Derby in der Bundesliga – das würde ich sehr gerne mal spielen!

HSV-Keeper schläft vor Spielen wie ein Baby

X-Stunden: Vor Spielen schlafe ich acht, neun Stunden. Die brauche ich und nehme sie mir auch. Ich werde auch diesmal vor dem Spiel gut schlafen können.

Yoga: Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe ohnehin feste Abläufe vor Spielen. In der Kabine hören wir Musik, Baka ist unser DJ und wird uns auch vorm Derby einheizen. Er hat den Job vorerst von Tim Leibold übernommen, der ja leider verletzt ist.

Zukunft des Nord-Derbys: Sollte es dieses Derby gegen Werder jetzt zum letzten Mal in der Zweiten Liga geben, könnte das rückblickend bedeuten, dass wir in dieser Saison einiges richtig gemacht haben (schmunzelt).