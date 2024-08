HSV-Keeper Johansson nach Braunschweig? So ist der Stand

Als die HSV-Profis am Donnerstag zum Training auf die Plätze am Volkspark marschierten, war Marko Johansson schon gar nicht mehr dabei. Der Keeper hatte zeitgleich Termin in Braunschweig und absolvierte seinen Medizincheck bei der Eintracht.

Johannsons Weg zum Zweitliga-Konkurrenten wurde bereits am Mittwoch geebnet. Da trainierte der 25-Jährige ein letztes Mal beim HSV mit, dem Verein, zu dem er im Sommer 2021 für eine Ablöse von 600.000 Euro aus Malmö gewechselt war, wo er aber nie wirklich glücklich wurde. Nach sieben Zweitligaspielen in seiner Premierensaison und drei anschließenden Leih-Deals (Bochum, Halmstad, Rostock) wollte der Keeper seinen noch bis 2025 laufenden HSV-Vertrag nun auflösen, um dann zur Eintracht zu wechseln.

Am Donnerstag aber war von einer Bekanntmachung des Wechsels weiterhin keine Rede. Woran hakt der Deal noch? Nach MOPO-Informationen soll es keine Probleme geben, allerdings müssen auch weiterhin noch einige Dokumente unterschreiben werden. Das soll noch im Laufe des Tages geschehen.

Johansson erhält vom HSV eine Abfindung

Für Johansson, der zur Kompensation eine fünfstellige Abfindung von Seiten des HSV erhalten soll, würde am Sonntag die Braunschweiger Premiere daheim gegen Magdeburg anstehen. Anschließend soll er gegen Lennart Grill den Kampf um den Platz im Tor aufnehmen. Ein Wiedersehen mit dem HSV wird es erst Mitte November geben, wenn die Eintracht Johanssons Ex-Kollegen empfängt.