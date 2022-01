Seit Sommer 2019 spielt Daniel Heuer Fernandes für den HSV. Doch so wichtig wie aktuell war er noch nie für die Hamburger. Der Torwart scheint gerade in der Form seine Lebens zu sein. Den nächsten Beweis gab es beim Achtelfinalsieg in Köln.

Den Titel hatte sich Heuer Fernandes mehr als verdient. Wie schon beim Pokalsieg in der zweiten Runde in Nürnberg wurde der Torwart auch nach dem Spiel in Köln zum „Man of the match“ ausgezeichnet. Schon in der regulären Spielzeit glänzte der 29-Jährige mit einigen richtig starken Paraden. Im Elfmeterschießen hielt er dann direkt den ersten Schuss der Kölner.

„Es gehört zu meinen Aufgaben, dass ich die Bälle hinten halte. Es gibt einem auch ein gutes Gefühl, wenn du im Spiel deine Aktionen hast. Die hatte ich in Köln. Den Flow konnte ich in dann auch mit in das Elfmeterschießen nehmen“, erzählt Heuer Fernandes, der mit seiner Ausstrahlung und Zuversicht letztlich auch seine Mitspieler noch mal pushen konnte. „Ich habe der Mannschaft vor dem Elfmeterschießen gesagt: Haut eure Bälle rein, den Rest mache ich. Das hat ein bisschen geklappt.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Kapitän feiert „brutalen“ Sieg – und leidet mit Kölns Pechvogel

Dass Heuer Fernandes nach zwei Monaten Verletzungspause direkt wieder ein so entscheidender Faktor im HSV-Spiel ist, konnte nicht erwartet werden. Auf der anderen Seite zeigt seine Leistung jedoch auch, wie wichtig Vertrauen im Sport ist. Weil sich der Torwart aktuell „sehr wohl“ beim HSV fühlt und „eine brutale Wertschätzung“ bekommt, hat er seinen Vertrag gerade verlängert. Dieses Vertrauen zahlt er nun zurück. Das nächste Ziel ist für ihn der Derby-Sieg. Er sagt: „Wir wissen, worum es geht. Ich habe noch einiges vor mit dem Verein.“