HSV-Kapitän schon fit? So wahrscheinlich ist ein Schonlau-Comeback gegen Kiel

Die Sonne strahlte am Freitagnachmittag über dem Hamburger Volkspark, sie sollte damit nicht alleine bleiben. Auch HSV-Kapitän Sebastian Schonlau war die Freude über die Abschlusseinheit im Gesicht abzulesen. Erstmals seit seiner vor zehn Tagen im Training erlittenen Sprunggelenksverletzung mischte der 28-Jährige bei jener wieder voll mit, dürfte damit mehr als nur eine Option für das Spiel gegen Holstein Kiel am Samstag sein.

Das sah schon ganz gut aus, was die Trainingskiebitze da am Freitag zu sehen bekamen. Sonne, letzter Ferientag, da störte fast nur, dass die HSV-Profis nach dem Aufwärmen fürs Trainingsspiel auf den Nebenplatz gingen, nicht optimal einsehbar vom für Zusehende vorgesehenen Bereich am Hauptplatz.

HSV-Kapitän Schonlau verteidigte neben David

Wer aber einen Blick erhaschte, sah, wie Schonlau die komplette Einheit mit dem Rest trainierte. Im Trainingsspiel verteidigte der HSV-Kapitän an der Seite von Jonas David. So, wie er es in den Wochen vor seiner Verletzung schon getan hatte. Schonlaus Comeback gegen Kiel käme einer Punktlandung gleich. Noch am Donnerstag hat Tim Walter bekräftigt, kein Risiko eingehen zu wollen, zu wichtig sei der Kapitän für den weiteren Saisonverlauf. Die Entscheidung, ob er spielt, fällt Schonlau am Ende – genau wie in der Vorwoche – in Absprache mit der medizinischen Abteilung selbst.

MOPO

Hat er die Abschlusseinheit ohne Probleme überstanden, dürfte Schonlau am frühen Samstag den Daumen heben. Wichtig wäre die Rückkehr des Anführers für die Hamburger in jedem Fall. In Karlsruhe (2:4) lief ohne Schonlaus ordnende Hand in der Viererkette in den ersten 45 Minuten wenig bis nichts zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschung im Doping-Prozess: Urteil erneut verschoben – Vuskovic weint vor Gericht

Ein Schicksal, das sich gegen Kiel nicht wiederholen soll. Kehrt der Käpt’n zurück an die Seite von Jonas David, würde wohl Moritz Heyer wieder rechts verteidigen. Noah Katterbach bliebe zunächst der Bankplatz.