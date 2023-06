Der Schock vom Sonntagnachmittag ist gerade erst verdaut, da schnellt der Puls der HSV-Fans schon wieder in die Höhe. Denn am Donnerstag (20.45 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) steht das erste von zwei Relegationsspielen um die Bundesliga gegen den VfB Stuttgart an. Wer nicht zu den 4500 Leuten gehört, die den Verein zum Auswärtskick begleiten, kann in vielen Hamburger Kneipen gemeinsam zittern, bangen, hoffen und bestenfalls jubeln. Die MOPO gibt einen Überblick.

Auf dem Kiez schlägt das Herz an der Gerhardstraße 7 in den Farben Blau, Weiß und Schwarz. Denn hier ist seit 2004 der „Sportpub Tankstelle“ beheimatet. HSV-Fans kennen die Kneipe von den öffentlichen Sitzungen der Supporters Club-Abteilungsleitung, vom gemeinsamen Auswärtsgucken und von den Partys vor und nach den Heimspielen. Vor allem durch den 2021 verstorbenen Wirt „Ossi-Maik“ kam die „Tankstelle“ zu ihrem legendären Ruf.

Der „Sportpub Tankstelle“ ist auf dem Kiez die Anlaufstelle für alle HSV-Fans. (Archivbild) Florian Quandt Der „Sportpub Tankstelle“ ist auf dem Kiez die Anlaufstelle für alle HSV-Fans. (Archivbild)

„Tankstelle“ und „UnabsteigBAR“: Hamburgs klassische HSV-Kneipen

Bestens aus dem Fernsehen bekannt dürfte die „UnabsteigBAR“ sein. Direkt am S-Bahnhof Stellingen (Volksparkstraße 81) gelegen, ist die Kneipe immer dann ein Anlaufpunkt für TV-Teams, wenn es beim HSV mal wieder um alles geht. Das Volksparkstadion liegt nur rund einen Kilometer weit entfernt – der besondere Duft von Bier, Sieg und Sensation – frei nach Stefan Hallberg – lässt sich hier also schon gut einatmen.

Klassiker der Public Viewing-Locations: die „Unabsteigbar“ Schimkus Klassiker der Public Viewing-Locations: die „Unabsteigbar“ von Wirt Mario Drifte.

„Bar Same Same“: Hier ist der HSV in Winterhude zuhause

HSV-Fans aus Winterhude können einen Gang in die „Bar Same Same“ riskieren. Die Sportsbar an der Alsterdorfer Straße 18 zeigt die Spiele der Rothosen schon seit vielen Jahren und ist ein beliebter Treffpunkt.

„Match Langenhorn“: Das Wohnzimmer des HSV im Hamburger Norden

Ein weiteres echtes HSV-Wohnzimmer liegt an der Tangstedter Landstrasse 182 – das „Match Langenhorn“. Achtung: Für die Relegationsspiele gegen Stuttgart sind Reservierungstickets notwendig. Infos zum Einlass an den Spieltagen gibt es unter Tel. (040) 416 235 89.

„Taverna Romana“ lockt auf die Schanze

Die „Taverna Romana“ gehört zu den festen Gastro-Institutionen auf der Schanze (Schulterblatt 53). Gemeinsames „Rudelgucken“ hat hier Tradition – das gilt auch für HSV-Spiele. Im hinteren Teil des Restaurants gibt es mehrere Fernseher und eine große Leinwand, auf der die Duelle der Kicker von Tim Walter regelmäßig übertragen werden.

Sokratis Apostolidis vor seiner „Taverna Romana“. Patrick Sun Sokratis Apostolidis vor seiner „Taverna Romana“.

„Bahrenfelder“: Hier gibt’s Schnaps für HSV-Siege

Schon seit 2006 können alle HSVer, die es nicht ins Stadion schaffen, die Duelle ihrer Lieblinge in der Sportsbar „Bahrenfelder“ (Bahrenfelder Chaussee 85) schauen. Erfolgreiche Spiele lohnen sich gleich doppelt: Zum einen wegen des emotionalen Hochgefühls, zum anderen wegen der goldenen Regel, die im „Bahrenfelder“ gilt: Gewinnt der HSV, gibt‘s nämlich einen Kurzen aufs Haus!

„Bar Vivo“: Hamburgs größte Sportkneipe

In Bahrenfeld liegt zudem die nach eigenen Angaben größte Sportbar der Stadt. Die „Bar Vivo“ (Bahrenfelder Straße 260) kredenzt ihren Gästen alle HSV-Spiele, kalte Getränke und die eine oder andere frische Speise.

Wilstorf: Hier gucken HSV-Fans auf der „Wilstorfer Höh“

Tief im Hamburger Süden liegt die Gaststätte „Zur Wilstorfer Höh“. Das Restaurant zeigt Fußball in echter Vereinsatmosphäre – es liegt nämlich auf dem Gelände des FSV Harburg-Rönneburg (Brandesstraße 12).

„The Rebel’s Choice“: Hier finden HSV-Fans in Buxtehude Platz

Auch außerhalb Hamburgs dürfte der Klassiker zwischen dem HSV und dem VfB viele Fans in die Kneipen locken. In Buxtehude (Kreis Stade) zeigt das „The Rebel’s Choice“ (Fischerstraße 3) die Spiele auf einer Leinwand. Doch es könnte voll werden: Wer sicher gehen will, sollte sich daher einen Platz unter Tel. (04161) 800 84 88 reservieren.

„Fiddlers Green“: In Stade ertragen HSV-Fans sogar Grün

Mitten in der Stader Altstadt sitzt das „Fiddler’s Green“ (Pferdemarkt 11). Der Pub zapft nicht nur schmackhafte Biere, sondern zeigt auch alle HSV-Spiele auf einer großen Leinwand.

Pinneberg: Hier lädt die „Begas.Bar“ zum Public Viewing

„Pinneberger könn‘ kein‘ Auto fahr’n“, hat die HSV-Band Maggers United mal gesungen. Nach ein paar Bier beim Fußballgucken sollten die HSV-Fans der Stadt ihr Gefährt sowieso lieber stehen lassen. Ein Anlaufpunkt in Pinneberg ist die „Begas.Bar“ (Feldstraße 2), die die Spiele des HSV und die des etwas weniger heiß geliebten Stadtnachbarn regelmäßig überträgt.