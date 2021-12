Faride Alidou ist zweifelsohne die heißeste HSV-Personalie dieser Tage. Der 20-Jährige befindet sich sportlich seit Wochen auf der Überholspur und wurde zuletzt auch mit seinen ersten Treffern im Profigeschäft belohnt. Bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) will Alidou nachlegen.

Debüttor beim 4:1 gegen Jahn Regensburg, eine Woche später legte der U20-Nationalspieler gegen Ingolstadt prompt Saisontor Nummer zwei nach. Eine ganze Menge Selbstvertrauen, das sich Alidou da erarbeitet hat. Satt ist er aber noch lange nicht, versichert Trainer Tim Walter. „Er macht im Training nicht den Eindruck, dass er weniger macht. Er hört mir zu, will lernen und gibt immer Gas“, sagte der 46-Jährige.

Im Sommer läuft Alidous Vertrag aus. Der HSV bastelt mit Hochdruck an einer Verlängerung, auch Bundesligisten buhlen längst um den Flügelflitzer. Nicht einfach, da den Fokus zu bewahren. „Was das Drumherum mit ihm macht, kann man nicht beeinflussen“, sagte Walter und ergänzte: „Er hat weniger als 350 Einsatzminuten und da sollte man bedenken, dass er noch viel Entwicklungspotenzial hat.“

HSV-Juwel Alidou will in Hannover auftrumpfen

In dieselbe Kerbe hatte auch HSV-Kapitän Sebastian Schonlau im MOPO-Interview geschlagen. „Wenn einer fünf, sechs Spiele macht, die sicherlich gut waren, muss er doch nicht direkt zum nächsten Star auserkoren werden. Das geht mir deutlich zu schnell“, hatte der 27-Jährige gesagt. Stattdessen will Alidou hart weiter arbeiten und seine Leistungen bestätigen – und das am liebsten schon in Hannover.