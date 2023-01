An den Trubel, der um ihn entstanden ist, dürfte sich Faride Alidou gewöhnt haben. Nichts Neues für ihn, seit Wochen geht das so. Doch vor der Partie gegen Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr, live bei Sky) haben die Diskussionen um den HSV-Shootingstar eine neue Dynamik erreicht. Zumindest die Verlängerung seines Vertrages ist in weite Ferne gerückt. Fragt sich nur: Wohin geht Alidou, wann geht er – und wie gehen die Fans mit dieser neuen Ausgangslage um?

An den Trubel, der um ihn entstanden ist, dürfte sich Faride Alidou gewöhnt haben. Nichts Neues für ihn, seit Wochen geht das so. Doch vor der Partie gegen Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr, live bei Sky) haben die Diskussionen um den HSV-Shootingstar eine neue Dynamik erreicht. Zumindest die Verlängerung seines Vertrages ist in weite Ferne gerückt. Fragt sich nur: Wohin geht Alidou, wann geht er – und wie gehen die Fans mit dieser neuen Ausgangslage um?

Irgendwann reichte es Tim Walter. Ist jetzt auch mal gut, meinte der Trainer, nachdem auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hansa die sechste Frage in Richtung Alidou und den nicht minder im Blickpunkt stehenden Bakery Jatta gestellt wurde. „Da brauchen wir jetzt nicht mehr weiterreden“, erklärte der Trainer, „ich werde keine Antworten mehr geben.“ Nebenbei stehe ja auch noch eine Partie vor der Tür.

Frankfurt gilt Favorit im Poker um HSV-Talent Alidou

Walters Versuch in allen Ehren. Er wird nicht verhindern können, dass am Sonntag wohl jeder der 15.000 Besucher im Volkspark mit seinem Sitznachbarn auch über Alidou diskutieren wird. Der zunächst offene Poker um den im Sommer auslaufenden Vertrag hat sich in eine Richtung gewendet, die den Fans nicht gefallen dürfte. Alidou, der vor drei Wochen, getragen von Ovationen, vor der Nordtribüne das Wappen mit der HSV-Raute auf seinem Trikot küsste, tendiert klar dazu, in die Bundesliga zu wechseln, wo er in etwa das Doppelte der vom HSV angebotenen Gage (die bei etwa 350.000 Euro liegen soll) verdienen kann. Damit muss man als Fan erst mal umgehen.

MOPO

Wann die Reise beginnt und wohin sie führt, ist noch offen. Eintracht Frankfurt ist seit Wochen an dem 20-Jährigen dran, gilt in der Branche als heißester Anwärter, entschieden soll allerdings noch nichts sein. Mit den Hessen hatte der HSV bezüglich Alidou zwischenzeitlich lose aber keine konkreten Gespräche. Die wären allerdings auch nur für den Fall nötig, dass die Hessen den Offensivmann verpflichten und er erstmal beim HSV bleiben soll. Zumindest Hoffenheim und Köln, so heißt es, bieten noch mit.

Offen ist, wann Alidou geht. Stimmt die Ablöse, wäre sogar ein Wechsel im Winter möglich, der HSV schließt das nicht aus. Aber auch das Modell einer sofortigen Rück-Leihe von Seiten des HSV wird diskutiert, ebenso wie ein ablösefreier Abgang im Sommer.

Das sagt HSV-Trainer Walter über Alidou

Und Walter? Dessen Worte zu Alidou klangen am Freitag schon wie ein Fazit. „Der Junge war ja eine lange Zeit da“, erklärte der Trainer, ehe er merkte, dass der Satz wohl in die falsche Richtung ging, „also, er ist ja schon eine lange Zeit da. Die Zeit, die er bisher hier verbracht hat, hat er genossen und auch was mitgenommen und gelernt. Das ist ein Zeichen, dass er diese Stadt und diesen Verein liebt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Anklage: Jatta richtet emotionale Worte an die HSV-Fans

Viele Worte. Und eine Wahrheit, die an diesem Wochenende auf dem Platz liegt. Dort will Publikumsliebling Alidou den Fans erneut zeigen, dass er den Wirbel verkraften kann. Mit Leistung. Diesmal dann danach vielleicht ja lieber ohne die großen Gesten.