HSV in Würzburg: Gibt es mit diesem Schiri wieder Stress?

Zwei Spiele in Folge haben die Würzburger Kickers zuletzt verloren. Einen großen Anteil daran hatten jeweils auch die Schiedsrichter mit krassen Fehlentscheidungen. Für das Spiel gegen den HSV wurde Sven Waschitzki als Referee eingeteilt. Er steht gerade aus Sicht der Würzburger am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) unter besonderer Beobachtung.

Beim 1:4 gegen Fürth und beim 0:1 gegen Kiel waren die Kickers zuletzt mit falschen Elfmeterentscheidungen bestraft worden. Trotz ziemlich klarer Bilder griff jeweils nicht der Video-Assistent ein. Der Frust und die Wut bei den Würzburgern war groß.

„Wenn du zwei solche Entscheidungen in einer Woche gegen dich kriegst, dann glaubst du an gar nichts mehr“, sagte Kickers-Sportvorstand Sebastian Schuppan. Trainer Bernhard Trares meinte nach dem 0:1 in Kiel. „Das hat doch keinen Sinn mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Wenn das ein Elfmeter ist, dann ist das nicht mehr meine Zeit. Dann können wir Tischtennis spielen.“

HSV-Trainer Thioune: „Würzburg wurde unglücklich bestraft“

Auch beim HSV waren die Entscheidungen im Laufe der Woche ein Thema. Trainer Daniel Thioune: „Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech hinzu. So ist es oft, wenn man unten steht. Die Würzburger sind zuletzt zwei Mal sehr unglücklich bestraft worden.“

Bei Waschitzki sitzen die Gelben Karten sehr locker

Wie geht es am Sonntag weiter? Wird diesmal alles richtig gepfiffen? Gibt es wieder einen Elfmeter? Mit Waschitzki als Schiedsrichter haben bislang beide Vereine so gut wie keine Erfahrung gesammelt. Ein HSV-Spiel hat der 33-Jährige noch nie gepfiffen. Die Würzburger kennen ihn nur aus einer Partie aus der Dritten Liga. Auffällig ist: Bei seinen sechs Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison zeigte Waschitzki insgesamt 29 (!) Gelbe Karten. Auch einen sehr strittigen Elfmeter hat er beim 3:2 zwischen Braunschweig und Nürnberg schon gepfiffen.