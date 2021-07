19 Feldspieler und drei Torhüter tummelten sich am Mittwochvormittag zur einzigen HSV-Einheit des Tages auf dem Trainingsgelände im Volkspark. Talent Anssi Suhonen fehlte erwartungsgemäß genauso wie Jeremy Dudziak, die beide noch keine Option für den Zweitliga-Auftakt auf Schalke am Freitag sind. Bei genauerem Hinsehen fehlte aber noch ein weiterer Profi auf dem Rasen: Wo war Robin Meißner?

„Bei Robin warten wir noch Untersuchungen ab“, sagte Coach Tim Walter auf der Pressekonferenz am Mittwoch, um anschließend den Ansatz einer Erklärung nachzuschieben: „Er ist gestern ein bisschen in den Rasen getreten, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was dabei herauskommt.“

HSV: Robin Meißner verletzt – MRT-Untersuchung soll Klarheit bringen

Genauer ins Detail konnte Walter nicht gehen, verwies lediglich darauf, dass man nicht exakt wisse, „was los ist“. Eine anstehende MRT-Untersuchung soll nun Klarheit bringen, ob Bänder oder Knochen Schaden genommen haben.

Bei der gestrigen Einheit war zunächst nicht ersichtlich, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln könnte – auch, weil der 21-Jährige nach kurzer Behandlung durch Physiotherapeut Christian Tambach zunächst ohne Beschwerden weiterlief. Bitter für Meißner, der noch unter der Regie von Horst Hrubesch in den letzten drei Partien der vergangenen Saison jeweils in der Startelf stand und auf Anhieb drei Treffer erzielte. Nun muss der Stürmer erst einmal bangen – und mit ihm der HSV.