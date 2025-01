HSV hofft auf Selke gegen Hannover: Es gibt einen Plan für das Blitz-Comeback

Kommt es am Sonntag womöglich doch noch zum Blitz-Comeback von Davie Selke? Die HSV-Fans dürfen zumindest darauf hoffen, dass der Angreifer nach seinem in Berlin erlittenen Jochbeinbruch direkt wieder auf den Platz zurückkehren kann. Am Samstag wird Selke einen Härtetest absolvieren, anschließend dann soll entschieden werden, ob er am Sonntag (13.30 Uhr, im MOPO-Liveticker und auf Sky) dabei sein kann.

Selke hofft auf seinen Einsatz. Mitte der Woche erhielt der 30-Jährige seine Maske, um das frisch operierte Jochbein schützen zu können. Am Freitag schuftete er damit im Kraftraum, um sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Geplant ist, dass Selke am Samstag, im Rahmen des Abschlusstrainings, auf dem Platz stehen soll.

Selke ist mit elf Toren bester HSV-Torschütze

Kann der mit elf Treffern beste HSV-Torjäger dieser Saison gegen 96 dabei sein? Merlin Polzin nährt die Hoffnung. „Er hat im Kraftraum gut mit der Maske gearbeitet“, so der Trainer. „Wir versuchen, ihn draußen zu belasten. Was wir dann daraus machen, müssen wir schauen.“

Selke wird am Samstag testen, inwiefern ihn die Maske auf dem Platz beeinträchtigt und ob ein Einsatz gegen Hannover aus seiner Sicht möglich ist. Polzin sagt dazu: „Wir versuchen natürlich alles, mit Davie und unserer medizinischen Abteilung, dass er uns helfen kann. Das Gute ist, dass nichts am Körper kaputt ist. Er braucht die Maske, um funktionieren zu können.“

HSV-Stürmer Selke versucht, gegen 96 dabei zu sein

Das Training am Samstag diene als perfekter Härtetest, denn: „Ein Mannschaftstraining hatte Davie bislang noch nicht. Deshalb kann man jetzt noch nicht sagen, dass er auf jeden Fall am Sonntag im Kader stehen wird. Wir wollen es genau beobachten und gucken dann, ob es für Sonntag reicht.“

Noch aber lebt die Hoffnung auf Selkes Blitz-Comeback. Sollte er ausfallen, würde Ransford Königsdörffer (neun Saisontore) in die Spitze rücken.