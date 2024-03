HSV-Hoffnung bei einem Duo: Sie trainierten sogar am freien Tag

Nach vier freien Tagen geht es am Dienstag im Volkspark wieder rund. Zwei Profis aber konnten den Auftakt der Trainingswoche gar nicht erwarten und legten schon am Montag wieder los …

Noah Katterbach und Jean-Luc Dompé geben ordentlich Gas, um am Ostersonntag in Fürth dabei sein zu können. Zuletzt mussten beide verletzt passen, wenn alles gut läuft, könnten sie allerdings schon heute wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Dann wären sie auch definitiv Alternativen für die Partie bei den Franken. Dompé käme bei entsprechender körperlicher Fitness sogar direkt für die Startelf in Frage.

Wohl erst am Dienstagvormittag wird sich klären, ob die U21-Talente Tom Sanne, Omar Sillah und David Igboanugo bis zur Rückkehr der Nationalspieler noch mit den Profis trainieren. Zwei andere Youngster waren am Montag noch im Länderspiel-Einsatz.

William Mikelbrencis, der beim HSV einen schweren Stand hat, durfte beim 4:4 der französischen U20 gegen den DFB-Nachwuchs 90 Minuten lang ran und gab die Vorlage zum 4:3. Auf der Gegenseite wirkte HSV-Kollege Nicolas Oliveira rund eine Stunde lang mit. Das Elfmeterschießen gewann Frankreich mit 4:2.