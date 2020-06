HSV-Held gegen Dresden: Macht Hwang bald den Abflug zu RB Leipzig?

Er war der große Held des letzten HSV-Auftritts in Dresden. Im September 2018 schoss Hee-Chan Hwang den HSV per Traumtor zum 1:0-Erfolg und an die Tabellenspitze. Wer hätte damals gedacht, dass dies einer seiner ganz wenigen Höhepunkte beim HSV bleiben sollte? Mittlerweile ist Hwang längst wieder weg – und spielt eine nahezu perfekte Saison. Die könnte ihn ab Sommer zurück nach Deutschland, in die Bundesliga spülen.

So richtig traurig waren sie beim HSV nicht, als der geliehene Südkoreaner seine Zelte vor einem Jahr wieder abbrach. Zurück ging es zu RB Salzburg. Dort besticht Hwang total, kommt auf grandiose Werte. In 33 Saison-Partien (Liga, Champions- und Europa League, Pokal) kommt er auf 14 Treffer und 19 Assists.

Ex-HSV-Profi Hwang spielt die perfekte Saison

Heißt: In jedem Spiel ist Hwang direkt an einem Treffer beteiligt. Auch am Mittwoch bei Sturm Graz bestätigte er seine Form, traf beim 5:1 von RB und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Belohnen wird sich der 24-Jährige nach dieser Saison mit einem Wechsel zu einem größeren Verein. Hwangs Abgang aus Österreich gilt als sicher.

Im Winter noch scheiterte ein 23-Millionen-Deal-Deal mit Premier-League-Klub Wolverhampton. Nun stehen noch andere englische Klubs Schlange. Auch ein Wechsel zurück in die Bundesliga ist denkbar. RB Leipzig ist ein heißer Kandidat, hat Hwang als Ersatz für Timo Werner (wechselt zum FC Chelsea) auf dem Zettel. Nach MOPO-Informationen hat RB sein Interesse längst hinterlegt.

Ob Hwang in der kommenden Saison dann auf den HSV treffen könnte? Fraglich. Beim Gastspiel seiner Ex-Kollegen in Dresden aber könnte zumindest der Gedanke an sein Traumtor aus dem September 2018 beflügeln.