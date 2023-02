Zurückhaltend, aber durchaus erfreut nahm der HSV am Sonntag die Auslosung des Pokal-Viertelfinales zur Kenntnis. Die Heimaufgabe gegen Liga-Konkurrent Karlsruhe verheißt Gutes, der Sprung ins Halbfinale ist machbar. Und dennoch zieht die Auslosung einigen Wirbel nach sich. Möglich, dass das Nordderby des HSV gegen Werder Bremen verschoben werden muss.

Der Spielplan der Ligen macht Sorgen, denn er erschwert die Ansetzungen für den Pokal. Dort sollen jeweils zwei Viertelfinals am 1. und 2. März stattfinden (Dienstag/Mittwoch). So ist es auch mit allen TV-Sendern und Rechteinhabern klar definiert. Diese Rechnung geht aber nicht so ohne Weiteres auf.

Liga-Spielplan zwingt DFB und DFL zum Handeln

Das Problem: Bochum (spielt im Pokal gegen Freiburg) und RB Leipzig (muss in Hannover) ran, spielen am Sonntag zuvor gegeneinander, müssen ihre Pokalspiele also zwingend mittwochs austragen, um dazwischen zwei Tage Pause zu haben. Eine Verlegung des Ligaspiels zuvor scheidet aus, weil RB in der Europa League ran muss.

Nur: Auch der HSV muss in der Liga sonntags ran, soll am 27. Februar Werder empfangen – und käme dann ebenfalls erst mittwochs für den Pokal in Frage. Drei Cup-Partien am Mittwoch wären eine zu viel …

Mögliches Szenerio: Nordderby am Samstag, Pokal am Dienstag

Und nun? Die MOPO fragte beim DFB nach, der sich der Problematik bewusst ist. Die Drähte zwischen dem DFB und dem Ligaverband DFL glühen, Lösungen werden geprüft. Eine Möglichkeit: Das Nordderby könnte um einen Tag auf Samstag (26.2.) vorverlegt werden. Wäre wohl kein Problem, da der Vorverkauf für die Partie noch nicht gestartet ist. Dann könnte der HSV dienstags im Pokal ran.

Was planen die Verbände? Der HSV hatte bis gestern Abend noch keine Informationen.