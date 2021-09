HSV gegen VfL Bochum: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Der HSV will nach der Länderspielpause die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune trifft am Sonntag im Volkspark auf den VfL Bochum 1848. Dabei hoffen die Hamburger, nach fünf Siegen und zwei Unentschieden zum Saisonstart weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, den 22. November 2020, um 13.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Bochum wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Kanal sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV – VfL Bochum: Die 2. Bundesliga live im TV und Stream

Die Übertragung des Duells zwischen dem HSV und dem VfL Bochum 1848 bei Sky beginnt am Sonntag, den 22. November 2020, um 13 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Yanick Erkenbrecher. Das Spiel des Hamburger SV können Sie live ab 13.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Holger Pfandt übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Alternativ zeigt Sky die Begegnung des HSV gegen den VfL Bochum auch ab 13 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 2 in einer Konferenz gemeinsam mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga an diesem Nachmittag. Neben dem Hamburger SV gegen den VfL Bochum spielen außerdem die Würzburger Kickers gegen Hannover 96 (Kommentator: Jörg Dahlmann), die SpVgg Greuther Fürth gegen den SSV Jahn Regensburg (Kommentator: Sven Haist) und Erzgebirge Aue gegen den SV Darmstadt 98 (Kommentator noch offen).

HSV gegen VfL Bochum: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 8. Spieltag

Datum : Sonntag, 22. November 2020

: Sonntag, 22. November 2020 Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

Hamburger SV – VfL Bochum: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Dem HSV gelang ein perfekter Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga. Nach fünf Siegen zum Auftakt holte der Hamburger SV je ein Unentschieden im Derby gegen den FC St. Pauli (2:2) und bei Holstein Kiel (1:1). Die Tabellenführung kann der HSV auch an diesem Sonntag nicht verlieren. Doch der VfL Bochum (drei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) kann mit einem Sieg auf bis zu drei Punkte an den HSV heranrücken.

In der 2. Bundesliga ist der HSV noch ungeschlagen gegen den VfL Bochum. In vier Duellen in der 2. Liga gab es zwei Hamburger Siege und zwei Unentschieden. Auch in der Bundesliga und im DFB-Pokal hat Hamburg eine positive Bilanz gegen Bochum: In insgesamt 79 Aufeinandertreffen gab es 35 Siege, 21 Remis und 23 Niederlagen aus Sicht des HSV.

2. Bundesliga: Hamburger SV und VfL Bochum – die Bilanz:

03.02.2020: VfL Bochum – HSV 1:3

1:3 16.08.2019: HSV – VfL Bochum 1:0

– VfL Bochum 1:0 30.03.2019: VfL Bochum – HSV 0:0

0:0 21.10.2018: HSV – VfL Bochum 0:0

– VfL Bochum 0:0 29.07.2016: VfL Bochum – HSV 1:0

HSV – VfL Bochum: Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und dem VfL Bochum auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 13 Uhr live.