HSV gegen SV Sandhausen: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Der Hamburger SV hofft auf eine erfolgreiche Englische Woche in der 2. Bundesliga. Nach drei Niederlagen in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune den Trend umkehren und siegte beim SV Darmstadt 98 am Wochenende mit 2:1. Nun soll auch im Volksparkstadion gegen den SV Sandhausen ein Sieg her. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Dienstag, den 15. Dezember 2020, um 18.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV gegen Sandhausen live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells zwischen dem HSV und dem SV Sandhausen bei Sky beginnt am Dienstag, den 15. Dezember 2020, um 18 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Nele Schenker. Das Spiel des Hamburger SV gegen den SV Sandhausen können Sie live ab 18.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 7 sehen. Jörg Dahlmann übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Dennis Diekmeier und der SV Sandhausen beim HSV.

Alternativ zeigt Sky die Begegnung des HSV gegen den SV Sandhausen auch ab 18.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 2 in einer Konferenz gemeinsam mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga an diesem Abend. Neben dem Hamburger SV gegen Sandhausen spielen außerdem Hannover 96 gegen den VfL Bochum (Kommentator: Jaron Steiner), die SpVgg Greuther Fürth gegen den SV Darmstadt 98 (Kommentator: Sven Haist) und der 1. FC Heidenheim gegen Jahn Regensburg (Kommentator: Holger Pfandt).

HSV gegen SV Sandhausen: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 12. Spieltag

Datum : Dienstag, 15. Dezember 2020

: Dienstag, 15. Dezember 2020 Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

HSV – SV Sandhausen: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Der Hamburger SV erlebte bisher eine zweigeteilte Saison in der 2. Bundesliga. Nach fünf Siegen gab es fünf sieglose Spiele und zuletzt sogar drei Niederlagen in Folge. Mit dem Erfolg gegen Darmstadt (2:1) ist der HSV wieder in der Spur, wartet aber noch darauf, wieder auf die Aufstiegsplätze zurückzukehren. Sandhausen dagegen steckt mit elf Punkten aus elf Spielen im Tabellenkeller der 2. Liga fest.

Gegen Sandhausen hat der HSV eigentlich eine positive Bilanz. In der ersten Zweitliga-Saison gewannen die Hamburger beide Spiele. In schlechter Erinnerung ist aber das bislang letzte Duell, als Dennis Diekmeier und der SV Sandhausen am letzten Spieltag in Hamburg mit 5:1 gewannen und damit den Aufstieg des HSV verhinderten.

2. Bundesliga: Hamburger SV und SV Sandhausen – die Bilanz:

28.06.2020: HSV – SV Sandhausen 1:5

– SV Sandhausen 1:5 15.12.2019: SV Sandhausen – HSV 1:1

1:1 30.01.2019: HSV – SV Sandhausen 2:1

– SV Sandhausen 2:1 12.08.2018: SV Sandhausen – HSV 0:3

HSV gegen SV Sandhausen: Liveticker für das Spiel der 2. Liga

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und dem SV Sandhausen auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 18 Uhr live.