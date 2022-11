HSV gegen Sandhausen: Dieser Schiri weckt böse Erinnerungen

Ganz gewiss, es lag nicht an ihm, dass der HSV am 34. Spieltag der Saison 2019/2020 seine letzte Chance auf den Aufstieg leichtfertig vergab. Dennoch wird Schiedsrichter Frank Willenborg, der das Spiel zwischen dem HSV und dem SV Sandhausen leiten wird, schnell an den 28. Juni 2020 zurückgedacht haben, als er von der Ansetzung erfuhr.

Der HSV, dem schon ein Punkt zum Erreichen der Relegation gereicht hätte, verlor bekanntlich mit 1:5. Böse Erinnerungen, zumal ausgerechnet Dennis Diekmeier, der bis dahin im Profibereich torlose Ex-HSV-Verteidiger, den letzten Treffer markierte.

Diekmeier fehlt in Hamburg

Während Diekmeier dem SVS wegen einer Muskelverletzung fehlen wird, kehrt Willenborg am Samstag in den Volkspark zurück. Für den 43-Jährigen ist es das erste Spiel mit HSV-Beteiligung seit besagter Partie.