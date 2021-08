HSV gegen Rostock: Thiounes Attacke-Plan für den ersten Test im Volkspark

Anfang der Woche ist der HSV in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Sonntag steht nun auch schon das erste Testspiel auf dem Programm. Drittligist Hansa Rostock kommt um 15 Uhr in den Volkspark. Zuschauer sind im Stadion nicht zugelassen. Übertragen wird der Test live von HSV-TV, auf MOPO.de gibts wie gewohnt einen Liveticker. Zu erkennen sein soll dann auch direkt die Handschrift von Neu-Trainer Daniel Thioune.

„Wir haben die letzten Tage sehr viel am individuellen Zweikampfverhalten in der Defensive gearbeitet. Es geht darum, dass wir eine Idee haben, wie man den Ball gewinnen kann. Dazu gehört eine gewisse Mentalität“, sagt der 46-Jährige, der bis auf die verletzten Profis Gideon Jung, Jan Gyamerah, Ewerton und Rick van Drongelen alle Spieler am Sonntag einsetzen möchte.

HSV-Trainer Thioune will Rostock im Test früh attackieren

Thioune will den Gegner in dessen Spielaufbau unter Druck setzen: „Es ist das Ziel, dass wir den Gegner etwas früher attackieren. Darum wird gegen Rostock unser Schwerpunkt das Spiel gegen den Ball und die Ballrückeroberung sein.“

Alle fitten Profis sollen im Volkspark zum Einsatz kommen

Dass die Spielweise mit einer frühen Attacke auf dem Platz auch viel Kraft kostet, hat Thioune in seinen Plan einkalkuliert. Der Coach: „Da wir die Spielzeit verteilen und jeder maximal 45 Minuten spielen wird, sollte jeder auch in der Lage sein, immer mal wieder hoch attackieren zu können. Es wird auf jeden Fall Phasen im Spiel geben, wo wir es definitiv einfordern und wo es auch erkennbar sein sollte.“

Eine ziemlich klare Ansage. Rostock wird Thiounes erster Attacke-Test.