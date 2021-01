HSV gegen Osnabrück : Trifft Moritz Heyer diesmal auf der richtigen Seite?

Nicht nur für Daniel Thioune und seinen Co-Trainer Merlin Polzin ist das Spiel am Montag gegen den VfL Osnabrück eine besondere Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Auch HSV-Verteidiger Moritz Heyer tritt gegen seinen Ex-Verein an.



In der vergangenen Saison war er noch für Osnabrück aktiv und erzielte in den Duellen gegen den HSV sogar ein Tor. Jubelt Heyer diesmal wieder im Volkspark?

HSV gegen Osnabrück: Trifft Moritz Heyer wieder im Volkspark?

Eine Niederlage und ein Remis gab es für den HSV letzte Saison in den Spielen gegen den VfL. In Osnabrück verloren die Hamburger 1:2, im Volkspark gab es ein 1:1. Es war am 32. Spieltag und tat richtig weh. Da Stuttgart zeitgleich gegen Sandhausen siegte, rutschte der HSV in der Tabelle von Platz zwei auf drei ab, der Anfang vom Ende der Aufstiegsträume.

Nach dem Führungstreffer von Martin Harnik (35.) traf Heyer damals zum 1:1 (67.) für den VfL. Für den Defensiv-Allrounder war es das bislang letzte Tor im Volksparkstadion. Nach seinem Wechsel von Osnabrück nach Hamburg hat er für den HSV bislang lediglich beim 1:1 in Kiel ein Tor erzielt.

HSV-Profi Heyer verbindet viel mit dem VfL Osnabrück

Folgt am Montag Heyers erster Heimspieltreffer für die Hamburger? Passen würden es. Wie es im Volkspark bei dieser Paarung funktioniert, weiß er auf jeden Fall. Der Jubel würde dann allerdings wohl etwas zurückhaltender ausfallen.



Mit Osnabrück verbindet der 25-Jährige viel. Beim VfL machte er seine ersten Schritte als Fußballer, dort spielte er in der Jugend und wurde letztlich auch zum richtigen Profi.