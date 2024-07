Nach Nullnummer im letzten Test: HSV blickt optimistisch auf den Saisonstart

Zum Abschluss des zehntägigen Österreich-Trainingslagers stand am Donnerstag für den HSV das sechste und damit gleichzeitigen auch letzte Testspiel der diesjährigen Saisonvorbereitung an. In Kufstein trafen die Hamburger auf Aris Limassol aus Zypern. Gut eine Woche vor dem Saisonstart (2. August in Köln) war es für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart der finale Härtetest. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 0:0.

Im Test gegen Limassol in Kufstein musste HSV-Trainer Steffen Baumgart erneut auf zahlreiche Spieler verzichten. Dazu gehörten auch weiterhin die beiden Angreifer Robert Glatzel und Davie Selke. Das Fehlen der zwei Stürmer war auf dem Platz deutlich zu erkennen. Zwar spielten sich die Hamburger gegen Limassol einige Chancen heraus. Genutzt werden konnte jedoch keine. Auf der anderen Seite stand die eigenen Defensive sehr stabil.

„Es war ein hartes Spiel. Der Gegner hat es über große Strecken des Spiels gut gemacht. Aber auch wir haben es gut gemacht. Wir haben größtenteils das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Daniel Elfadli nach der Generalprobe. Für den defensiven Mittelfeldspieler war es ein „gelungener Abschluss“ des Österreich-Trainingslagers.

Für Elfadli ist der HSV „top-vorbereitet“

Fakt ist: Im Test gegen Limassol war vor allem die fehlende Frische nach den harten letzten Tagen einigen Spielern deutlich anzumerken. Bis zum Start in die neue Zweitliga-Saison wird das laut Elfadli aber kein Problem sein. Er meint: „Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, um die Frische zu bekommen. Dann sind wir top-vorbereitet, um Köln zu schlagen.“

Tor-Flaute für Schonlau kein Grund zur Sorge

Kapitän Sebastian Schonlau sieht das ähnlich. Er sieht seine Mannschaft „sehr bereit“ für den Saisonstart. Auch die fehlenden Stürmer bereiten ihm keine Bauchschmerzen. „Es ist nicht ideal, dass die beide fehlen“, sagt er. „Trotzdem haben wir genug Spieler im Kader, die genug Tore schießen können und wollen. Wir brauchen jetzt vor dem ersten Spieltag nicht rumheulen. Die Jungs kommen zurück, wenn sie zurückkommen, bis dahin müssen es die anderen erledigen.“

Hier der Test gegen Limassol zum Nachlesen im MOPO-Liveticker.

Abpfiff: Das war’s! Das Spiel ist aus. Der HSV und Limassol trennen sich mit 0:0.

89. Minute: Und fasst fällt doch noch ein Treffer. Über recte Seite kommt Limassol nach vorne. Im Zentrum kommt Morgan Brown zum Abschluss. Der Ball geht jedoch über das Tor.

88. Minute: Beide Mannschaften scheinen sich mit dem 0:0 so langsam abgefunden zu haben. Im Spiel ist nicht mehr viel Bewegung.

85. Minute: Nach vorne geht es für den HSV aktuell nur noch schleppend.

81. Minute: Der Stadionsprecher versucht die Zuschauer für die Schlussphase zu animieren. Ein bisschen Beifall gibt es. Darf auch noch ein Tor beklatscht werden? Viel Zeit bleibt nicht mehr.

78. Minute: Beim HSV wird weiter kräftig gewechselt. Für Sebastian Schonlau, Dennis Hadzikadunic, Miro Muheim, Daniel Elfadli und Bakery Jatta ist das Spiel vorbei. Noah Katterbach, Bilal Yalcinkaya, Omar Sillah, Guilherme Ramos und Jonas David sind jetzt dabei.

76. Minute: Die nächste Ecke für den HSV. Miro Muheim führt den Eckball aus und leitet damit direkt einen Konter ein. Gefährlich wieder dieser jedoch nicht.

74. Minute: Miro Muheim wird hart gestoppt und muss auf dem Platz kurz behandelt werden. Er kann aber weitermachen.

72. Minute: Bakery Jatta ist mal wieder auf der linken Seit durch – das aber wohl ein bisschen zu schnell. Der Schiedsrichter pfeift Abseits.

70. Minute: Das Spiel geht weiter. Die letzten 20 Minuten laufen.

68. Minute: Für die Spieler gibt es erneut eine kurze Trinkpause. Dann beginnt die Schlussphase.

65. Minute: Der HSV hat sich jetzt in der Hälfte der Zyprioten wieder ein wenig festgespielt und holt damit immerhin zwei Ecken raus. Beide konnten jedoch nicht für gefährliche Tor-Abschlüsse genutzt werden.

63. Minute: Die nächsten Wechsel beim HSV. Immanuel Pherai, Andras Nemeth und Moritz Heyer sind jetzt im Spiel. Ransford Königsdörffer, Jonas Meffert und Ludovit Reis haben den Platz verlassen.

61. Minute: Nun hat auch der HSV die erste Torchance in der zweiten Halbzeit. Nicolas Oliveira holt auf der rechten Seite einen Freistoß raus. Dieser wird schnell ausgeführt, vor dem Tor kommen Ludovit Reis und Levin Öztunali zum Abschluss – allerdings ohne Erfolg.

59. Minute: Fast das 0:1. Wieder kommt Giorgi Kvilitaia zum Abschluss. Miro Muheim hatte zuvor auf der linken Seite nicht aufgepasst. Das macht dann aber Torhüter Daniel Heuer Fernandes.

56. Minute: Erste Torchance in der zweiten Halbzeit. Und die hat Limassol. Giorgi Kvilitaia kommt zum Abschluss. Wirklich gefährlich wird es für den HSV aber nicht.

54. Minute: In der Abwehr steht der HSV sicher und hat den Gegner im Griff. Im Spiel nach vorne fehlt im zweiten Durchgang noch das Durchsetzungsvermögen.

50. Minute: In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wird der Ball von beiden Mannschaften viel im Mittelfeld hin und her geschoben.

46. Minute: Weiter geht es in Kufstein. Beim HSV gibt es zwei Wechsel. Nicolas Oliveira und Levin Öztunali sind neu dabei. Dafür haben William Mikelbrencis und Adam Karabec den Platz verlassen.

Halbzeitpause

45. Minute: Die erste Halbzeit ist gelaufen. Chancen gab es bislang auf beiden Seiten. Vom HSV soweit ein ordentlicher Auftritt.

43. Minute: Heuer Fernandes ist mal wieder gefragt. Bei einem Fernschuss aus knapp 20 Metern muss er gleich doppelt aufpassen. Das macht er dann auch.

40. Minute: Daniel Elfadli flankt von der rechten Seite in das Zentrum zu Ludovit Reis. Der verfehlt die Kugel. Der Ball war zuvor wohl leicht abgefälscht.

37. Minute: Wieder ist der diesmal sehr auffällige Bakery Jatta auf der linken Seite durch. Er wird allerdings zurückgepfiffen. Abseits! Das sah knapp aus.

35. Minute: Nun versucht es auch wieder der HSV. Ludovit Reis verarbeitet den Ball stark im Mittelfeld und bedient Bakery Jatta auf der linken Seite. Der sucht selbst den Abschuss. Sein Schuss wird gehalten.

31. Minute: Fast das 0:1. Nach feinem Zuspiel taucht plötzlich Jaden Montnor frei vor Daniel Heuer Fernandes auf. Der HSV-Torwart macht sich breit, der Ball landet an dem Pfosten.

29. Minute: Bakery Jatta holt einen Freistoß auf der linken Seite raus. Miro Muheim tritt an und bringt die Kugel vor das Tor. Limassol kann den Ball abwehren.

25. Minute: Mittlerweile ist auch Limassol gut im Spiel und kommt zu mehr Ballbesitz. Klare Chance gibt es aber noch nicht.

23. Minute: Auf dem Platz geht es weiter. Auch Muheim ist wieder dabei.

21. Minute: Für die Spieler gibt es eine Trinkpause. Miro Muheim muss auf dem Platz behandelt werden. Ihn hat es wohl am Knie erwischt.

20. Minute: Erste Ecke nun auch für Limassol. Keine Gefahr für den HSV.

18. Minute: Freistoß für Limassol. Doch HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes ist zur Stelle.

16. Minute: Miro Muheim holt die erste Ecke für den HSV raus. Ludovit Reis führt den Eckstoß aus. Sein Ball findet jedoch keinen Mitspieler.

15. Minute: Der HSV ist bislang gut im Spiel und sucht immer wieder den Weg nach vorne. Der nächste Abschluss kommt von Jatta. Er verfehlt das Tor von der linken Seite allerdings deutlich.

12. Minute: Für Limassol kommt Mihlali Mayambela zum Abschluss. Miro Muheim kann den Schuss jedoch abblocken.

10. Minute: Dritte Chance für den HSV. Königsdörffer setzt sich auf der linken Seite durch und zieht ab, der Ball geht knapp rechts am Tor vorbei.

9. Minute: Bakery Jatta ist zurück auf dem Platz.

8. Minute: Den fälligen Freistoß bringt Miro Muheim in den Strafraum. Daniel Elfadli kommt per Kopf zum Abschluss, verfehlt das Tor aber knapp.

7. Minute: Mamadou Sané erwischt bei einem Zweikampf Bakery Jatta. Der HSV-Angreifer muss behandelt werden.

4. Minute: Slobodan Urosevic versucht es per Freistoß aus rund 25 Metern direkt. Der Ball geht deutlich über das Tor.

2. Minute: Erster Angriff für den HSV und direkt kommt es auch zum ersten Torschuss. Über Bakery Jatta und Ransford Königsdörffer kommt der Ball zu William Mikelbrencis. Der Franzose zieht von rechts ab. Der Schuss wird gehalten.

Anpfiff: Lost geht es in der Kufstein Arena. Der Ball rollt.