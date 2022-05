HSV-Gala für die Ukraine: Publikums-Liebling kehrt zurück

Am 28. Mai lädt der HSV zur großen Benefiz-Gala zugunsten der Ukraine in den Volkspark. Und die Fans dürfen sich auf einen der exzentrischsten HSV-Profis der Vergangenheit freuen: Als selbsternannte „Hümörbombe“ ging Thomas Gravesen (46) in die Geschichte des HSV ein. Nur kehrt der Däne, der von 1997 bis 2000 im Volkspark kickte und später auch für Real Madrid spielte, zurück.

Gravesen ist dabei, wenn sein Ex-Verein, der DFB sowie die Initiative #WeAreAllUkrainians von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel zur Benefiz-Gala laden. Die Schirmherrschaft haben Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Ex-Box-Champ Klitschko übernommen.

Das NDR-Fernsehen wird von 12 bis 14 Uhr live übertragen, im Mittelpunkt des Tages für den guten Zweck steht die Partie des „Team Hamburg und die Welt“ (u.a. Jansen, Trochowski, Rahn, Töfting, Spörl) gegen ein DFB-Allstar-Team. Zugesagt haben bereits die Ex-Nationalspieler Thomas Helmer, Timo Hildebrand, Patrick Owomoyela, Christian Träsch, Patrick Helmes, Weltmeisterin Conny Pohlers und viele mehr. Die Teams werden in den kommenden Tagen noch ergänzt.

Ukrainischer Schiedsrichter leitet die Partie

Bundesliga-Schiedrichter Patrick Ittrich wird die Partie eine Halbzeit lang gemeinsam mit Celina Böhm und Sascha Thielert an den Linien leiten, die andere Hälfte übernimmt der nach Hamburg geflüchtete ukrainische Schiedsrichter Denys Shurman. Christina Rann und Christian Stübinger unterstützen das Spiel als Stadionsprecher. Der Eintritt für Kinder wird fünf Euro betragen, Erwachsene zahlen zehn Euro.