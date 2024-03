Als Erste ins Emsland! Nach dem 2:0 gegen den SV Weinberg reisen die HSV-Kickerinnen am Sonntag als Spitzenreiterinnen zum Topspiel beim SV Meppen.

„In der Zweiten Liga ist jeder Sieg ein Arbeitssieg“, befand HSV-Trainer Marwin Bolz nach dem Erfolg gegen Weinberg. Seine Spielerinnen ließen hinten kaum etwas zu, bissen sich an den abwehrstarken Mittelfranken vorne aber auch oft genug die Zähne aus. „Der Gegner hat versucht, jeden Raum klein zu halten“, sagte Bolz: „Da spielt man, um Standards zu produzieren.“

HSV schlägt Weinberg: Marquardt köpft zum Endstand ein

Mit Erfolg: Den Unterschied machte Larissa Mühlhaus mit zwei Freistößen. Den ersten zirkelte die 21-Jährige über die zu weit vor der Linie postierte Weinberg-Keeperin Sandra Klug ins Netz (26.). „Ich habe geguckt, wo der Torwart steht“, verriet Mühlhaus: „Ich trainiere das, aber klar gehört auch Glück dazu.“ Nach 65 Minuten unterlief die unglückliche Klug einen Mühlhaus-Freistoß auf den langen Pfosten. Dana Marquardt war zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zum 2:0 ein.

Das Spiel in Meppen dürfte eine noch härtere Nuss werden, der heimische SV erwartet 3500 Zuschauer:innen zum Kampf um die Tabellenführung – Rekordkulisse für ein Zweitliga-Spiel der HSV-Frauen. „So ein Publikum pusht uns“, fährt Standard-Expertin Mühlhaus mit Elan ins Emsland: „Wir haben richtig Bock, dort zu spielen.“ Zumal die HSV-Supporters eine Auswärtsfahrt organisieren und es in Meppen auch nicht an Unterstützung für Mühlhaus und Co. mangeln dürfte.