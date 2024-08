Nach dem erfolgreichen Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Magdeburg (2:0) eröffnen die HSV-Frauen an diesem Samstag (13 Uhr) mit dem Gastspiel bei Aufsteiger Union Berlin die neue Zweitliga-Saison. Was für eine Mannschaft schicken die Hamburger ins Rennen? Wie sehen die Pläne, Gegner und Ziele für die neue Spielzeit aus? Die Antworten gibt es in der MOPO.