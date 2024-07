In den vergangenen Wochen war das Volksparkstadion fest in den Händen der UEFA. Fünf EM-Spiele fanden in Hamburg statt. Dafür hatte der HSV sein Stadion, das zuvor aufwändig saniert worden war, vermietet. Bei allen Spielen dabei war HSV-Vorstand Dr. Eric Huwer. Die MOPO hat mit dem Finanz-Boss über die EM in Hamburg, das Volksparkstadion und den HSV gesprochen.