Nach dem abgesagten Test gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen hat der HSV zum Abschluss des Trainingslagers kurzfristig Ersatz gefunden und testete am Freitag gegen Ligakonkurrent Karlsruhe. Das Spiel endete 3:1. Ein Happy End mit drei Comebacks.

Die erste gute Nachricht gab es bereits vor dem Anpfiff. Daniel Heuer Fernandes feierte gegen Karlsruhe nicht nur sein Comeback im HSV-Tor, er hat endlich auch einen neuen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

HSV-Tor: Daniel Heuer Fernandes verlängert Vertrag bis 2024

„Ich freue mich, dass ich weiter hier spielen darf. Ich habe mir diesen Schritt genau überlegt. Der HSV ist einfach etwas Besonderes“, erklärte der Torhüter, der gegen Karlsruhe die ersten 70 Minuten im Tor stand.

Heuer Fernandes machte seinen Job gut und zeigte, dass er bereit für den Start in die zweite Saisonhälfte am kommenden Freitag in Dresden ist. Auch dann wird er im Tor stehen. Tim Walter: „Ich habe schon immer gesagt, er ist unsere Nummer eins. Er gibt unserem Spiel ein anderes Format.“

Glatzel, Kinsombi, Meißner erzielen Tore beim Test gegen Karlsruhe

Neben Heuer Fernandes feierten gegen Karlsruhe auch Ersatztorhüter Tom Mickel (ab der 70. Minute) und Verteidiger Jonas David (in der zweiten Halbzeit) ihre Comebacks. Die Tore für den HSV erzielten Robert Glatzel (12.) und David Kinsombi (27.) jeweils per Foulelfmeter sowie Robin Meißner (50.). Für den KSC traf Ricardo van Rhijn (51.).

Tim Walter „dankbar“, freut sich über Sieg gegen KSC

Coach Walter war nach dem Sieg happy: „Wir sind dankbar, dass wir spielen durften. Die erste Halbzeit war gut, danach wurde es weniger, weil die Jungs nach der harten Woche einfach total am Ende sind.“

So spielte der HSV: Heuer Fernandes (70. Mickel), Heyer, Schonlau (62. Andresen), Vuskovic, Gyamerah – Meffert (62. Krahn), Kinsombi (46. David), Reis – Wintzheimer – Kaufmann, Glatzel (46. Meißner)