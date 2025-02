HSV feiert „Monster“ Selke – der Stürmer verrät sein Erfolgsgeheimnis

Er trifft und trifft und trifft und trifft. Davie Selke war beim 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern mal wieder der gefeierte Held beim HSV. Applaus bekam der Stürmer nach seinem nächsten Doppelpack nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Mitspielern. Als „Monster“ bezeichnete Dennis Hadzikadunic den Torjäger. Adedire Medude meinte sogar: „Er ist der beste Stürmer, mit dem ich jemals zusammengespielt habe.“

Der Auftritt war ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um den Aufstieg. So sah es hinterher her auch Selke, der allerdings nicht sich, sondern den Erfolg und die Leistung der Mannschaft in den Vordergrund stellte. „Es waren extrem wichtige Big Points hier zu Hause bei einem schweren Spiel gegen Lautern, aber man muss wirklich sagen: Die Performance war überragend“, so der Angreifer nach dem Abpfiff.

Selke steht auf Platz eins der Torjägerliste

Selkes Anteil war daran erneut entscheidend. Nach seinem Doppelpack gegen Kaiserslautern hat er nun schon für fünf Tore in den vergangenen drei Spielen gesorgt. Insgesamt steht der 30-Jährige in dieser Saison jetzt bereits bei 16 Treffern und damit zumindest für den Moment auf Platz Eins der Torjägerliste der Zweiten Liga. Nie zuvor hat Selke in einer Saison so oft getroffen.

Was macht den Stürmer aktuell so stark und für den HSV unverzichtbar? Für Selke ist alles vor allem „viel Arbeit“, wie er betont. Dabei geht es nicht nur um ihn selbst, sondern um die komplette Mannschaft. „Wir als Truppe erarbeiten uns diese Situationen. Dazu gehört auch, dass wir uns viele Videos anschauen. Da geht es dann darum: Wo stehe ich gerne in der Box, wie sind meine Bewegungen, wie sind meine Abläufe?“

Das Konzept geht auf, entsprechende Ergebnisse gibt es mittlerweile regelmäßig an den Wochenenden in den Spielen zu sehen. Dazu kommt: Mit jedem Erfolgserlebnis steigt auch noch das Selbstvertrauen. Selke: „Wir sind wirklich auf einem Weg, das zu perfektionieren, dass die Jungs mich einfach überragend in Szene setzen. Wenn man dann einen kleinen Lauf hat, ist der Touch auch perfekt. Ich genieße es einfach gerade.“

Keine Selke-Party nach dem Kaiserslautern-Spektakel

Auf eine große Feier am Abend nach dem Kaiserslautern-Spiel verzichtete Selke dann aber trotzdem. Seine Erklärung: „Bei mir geht gar nichts mehr. Ich habe meinen Magen gemerkt und musste deswegen raus. Ich werde wahrscheinlich alt und hatte am Ende auch Krämpfe. Ich lege mich auf die Couch mit meiner Tochter.“

Bleibt noch die Frage nach seiner Vertragsverlängerung offen. Diese steht nach MOPO-Informationen kurz bevor. Der Angreifer meint dazu: „Es liegt nicht nur in meiner Hand. Ich kann nur sagen, dass ich das hier sehr zu schätzen weiß. Alles andere werden wir schauen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen guten Weg finden werden.“ Genau so wie aktuell auch auf dem Platz.