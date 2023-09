HSV feiert Joker Dompé: „Seine Energie brauchen wir“

Fünf Liga-Spiele in Folge stand Jean-Luc Dompé beim HSV zuletzt in der Startelf. Wirklich nutzen konnte er das mit guten Leistungen allerdings zu selten. Gerade bei den jüngsten Auftritten in Osnabrück und Elversberg (jeweils 1:2) kam von dem Franzosen viel zu wenig. Die Folge: Im Heimspiel gegen Düsseldorf saß er am Freitagabend erst mal nur auf der Bank – und hatte dann einen großen Auftritt als Joker.

67 Minuten musste Dompé auf seinen Einsatz gegen Düsseldorf warten, dann kam er für Levin Öztunali auf den Platz und wirbelte direkt kräftig los. Immer wieder suchte er das Duell Eins-gegen-eins. Das sorgte für Schwung im Spiel und brachte Düsseldorf endgültig auf die Verliererstraße.

Eine entscheidende Szene: Fortuna-Verteidiger Matthias Zimmermann foulte Dompé innerhalb von nur 133 Sekunden gleich zweimal gelbwürdig und flog damit vorzeitig vom Platz. In Überzahl holte sich der HSV den 1:0-Sieg.

Für Dompé gab es hinterher Lob von allen Seiten. „Das hat er sehr gut gemacht. Nicht nur wie er die Gelb-Rote Karte provoziert hat. Ich bin sehr zufrieden“, meinte Trainer Tim Walter. Torhüter Daniel Heuer Fernandes konnte dem nur zustimmen. „Seine Energie in den Eins-gegen-eins-Situationen brauchen wir.“ Womöglich beim nächsten Spiel am kommenden Samstag in Wiesbaden wieder von Anfang an.