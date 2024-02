HSV feiert Comeback von Kapitän Schonlau – und hat direkt neue Abwehrsorgen

Auf dieses Comeback hatten im HSV-Lager alle sehnsüchtig gewartet, auch wenn es letztlich kürzer als erhofft ausfiel. Nach 88 Minuten kam Sebastian Schonlau in Rostock in die Partie und stand beim 2:2 letztlich zehn Minuten lang auf dem Platz. Das machte den grundsätzlich unbefriedigenden HSV-Tag an der Ostsee etwas schöner. Doch während Schonlau sich zurückmeldete, gibt es nun andere Sorgen im Defensivverbund. Denn mit Guilherme Ramos ist abermals ein Akteur gesperrt.

„Es ist schön wieder bei der Mannschaft zu sein“, urteilte der lange an der Wade verletzte Schonlau nach seinem Comeback, gab sich aber salomonisch: „Das Ergebnis ist allerdings nicht so schön.“

HSV-Kapitän Schonlau erkannte, woran es in Rostock lag

Einmal mehr diente die Partie bei Hansa als Beleg dafür, wie wichtig ein gesunder Schonlau künftig wieder für die HSV-Defensive wäre. Insbesondere in Durchgang zwei offenbarten die Gäste große Schwächen, stolperten von einer Verlegenheit in die andere. Daran änderte auch nichts, dass sich Mittelfeldmann Jonas Meffert häufig zurückfallen ließ, um für mehr Stabilität zu sorgen.

Schonlau erkannte da noch vom Spielfeldrand aus, woran es mangelte. „Wir hatten in der zweiten Hälfte weniger Ballbesitzphasen und haben es nicht mehr so häufig geschafft, den Gegner hinten hineinzudrängen und auf Kontrolle zu spielen.“ Und weiter: „Rostock arbeitet viel mit langen Bällen, das wussten wir, sie haben ja auch ein paar wuchtige Typen. Das sind genau die Duelle, die sie suchen. Leider haben wir davon zu viele Duelle zugelassen.“

Die große Hoffnung des HSV: Bereits in der kommenden Woche gegen Elversberg (25.2.) könnte Schonlau nun nach seiner nächsten kompletten Trainingswoche wieder in die Startelf rücken. „Ich hoffe“, erklärte er mit Blick auf mehr Spielzeit bei der anstehenden Partie.

HSV muss gegen Elversberg auf Ramos verzichten

So oder so wird der HSV gegen den Aufsteiger mit einer veränderten Abwehrkette auflaufen müssen. Nachdem Dennis Hadzikadunic zuletzt gegen Hannover Gelb-Rot sah, ist nun Guilherme Ramos nach fünf Gelben Karten gegen Elversberg gesperrt.